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  28 марта 2021
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Террорист-смертник устроил взрыв у католической церкви в Индонезии. Видео
// Reuters

CentralAsia (CA) -  В индонезийском городе Макасар смертник устроил взрыв у входа в католическую церковь, пострадали около 10 прихожан, сообщает ВВС.

Полиция сообщила местным СМИ, что террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, когда люди выходили со службы в Вербное воскресенье.

Полицейские также сообщили агентству Reuters, что на месте происшествия были обнаружены части тела. Пока неясно, останки это одного нападавшего или двоих.

Власти не знают, кто стоял за нападением, ни одна радикальная группировка взяла на себя ответственность за содеянное.

Священник Вильхемус Тулак рассказал Metro TV, что охранники пытались задержать смертника, он приехал на мотоцикле и попытался проникнуть в церковь.

По словам священника, что некоторые из пострадавших получили серьезные ранения.

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