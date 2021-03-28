В Душанбе пройдет девятая министерская конференция «Сердце Азии — Стамбульский процесс»

CentralAsia (TJ) - В Душанбе 30 марта состоится девятая министерская конференция «Сердце Азии — Стамбульский процесс» под названием «Укрепление консенсуса для мира и развития». Об этом сообщает НИАТ «Ховар».



Ожидается, что в конференции примут участие и выступят министры иностранных дел 15 стран-участниц в форме присутствия, 16 стран-доноров и лидеры 16 региональных и международных организаций в виртуальной форме.



Накануне конференции, 29 марта, состоится встреча высокопоставленных официальных лиц «Сердце Азии — Стамбульский процесс».



Этот процесс направлен на укрепление региональной безопасности, экономического и политического сотрудничества с Афганистаном посредством диалога и мер укрепления доверия. Региональный диалог начался с сотрудничества в борьбе с общими угрозами, включая терроризм, наркотики, бедность и экстремизм.



Процесс состоит из трех столпов: политические консультации, меры укрепления доверия и сотрудничество с региональными и международными организациями. «Сердце Азии — Стамбульский процесс» также предоставляет платформу для обсуждения региональных вопросов, в частности, продвижения безопасности, политического и экономического сотрудничества между Афганистаном и соседними странами посредством реализации различных экономических, торговых, инфраструктурных и энергетических проектов.



«Сердце Азии — Стамбульский процесс» — это совместная инициатива Афганистана и Турции, первая конференция которой прошла 2 ноября 2011 года в Стамбуле.



15 стран-участниц — Турция, Афганистан, Таджикистан, Иран, Пакистан, Индия, Китай, Россия, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан;



16 стран-доноров — США, Германия, Великобритания, Япония, Франция, Канада, Австралия, Дания, Египет, Финляндия, Италия, Ирак, Норвегия, Польша, Испания, Швеция;



16 региональных и международных донорских организаций — Сеть развития Ага Хана, Азиатский банк развития, Конференция по сотрудничеству и мерам доверия в Азии, Организация экономического сотрудничества, Европейский союз, Организация Договора о коллективной безопасности, Организация Североатлантического договора (НАТО), Организация исламского сотрудничества, сотрудничество в Европе, Шанхайская организация сотрудничества, Программа Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества, Ассоциация регионального сотрудничества стран Южной Азии, Офис Организации Объединенных Наций по Афганистану, Программа развития Организации Объединенных Наций, Организация Объединенных Наций, Управление по наркотикам и преступности, Региональное дипломатическое бюро Организации Объединенных Наций.

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