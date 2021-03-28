Фото — На Пекин вновь обрушилась песчаная буря

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CentralAsia (CA) - На Китай обрушилась песчаная буря. Как пишет РБК, 28 марта она затронет Внутреннюю Монголию, провинции Шаньси, Хэбэй, Ляонин, а также столицу Пекин и город Тяньцзинь.



В большинстве районов столицы под воздействием холодного воздуха ожидается сильный северный ветер. Минимальная видимость составляет около 1000 метров. Буря продлится более 12 часов и ослабнет ночью в воскресенье.



В середине марта на Пекин обрушилась сильная песчаная буря. Концентрация частиц в 160 раз превысила норму. Буря привела к сильным пробкам, отмене и задержкам авиарейсов. По словам метеорологов, это самая сильная песчаная буря за последние десять лет.