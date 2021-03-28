[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Фото — На Пекин вновь обрушилась песчаная буря
// News.cn

CentralAsia (CA) -  На Китай обрушилась песчаная буря. Как пишет РБК, 28 марта она затронет Внутреннюю Монголию, провинции Шаньси, Хэбэй, Ляонин, а также столицу Пекин и город Тяньцзинь.

В большинстве районов столицы под воздействием холодного воздуха ожидается сильный северный ветер. Минимальная видимость составляет около 1000 метров. Буря продлится более 12 часов и ослабнет ночью в воскресенье.

В середине марта на Пекин обрушилась сильная песчаная буря. Концентрация частиц в 160 раз превысила норму. Буря привела к сильным пробкам, отмене и задержкам авиарейсов. По словам метеорологов, это самая сильная песчаная буря за последние десять лет.

print
  • В Казахстане коронавирусной пневмонией заболели более 100 человек за сутки
  • За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 760 человек
  • Дзюдоист из Монголии завоевал золото в Тбилиси


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com