В Алматы продлили усиленный карантин

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CentralAsia (KZ) - Действие постановления главного государственного врача Алматы от 20 марта продлено до 12 апреля включительно. Об этом сообщает inAlmaty.kz.



Опубликовано новое постановление главного санврача Алматы Жандарбека Бекшина. Документом продлено постановление от 20 марта, действие которого должно было закончится 28 марта.



Также в постановление были внесены изменения:



На дистанционный формат обучения переводятся учащиеся общеобразовательных школ и студентов ТиПО и ВУЗов;

Разрешается работа дежурных групп в 1 - 5, 9 и 11 классах общеобразовательных школ с количеством детей до 15 человек по заявлению родителей;

Разрешаются индивидуальные богослужения и молитвы (в молитвенных помещениях и комнатах для совершения национальных обрядов (неке-кию, крещение и другое) размещаются разметки для соблюдения социальной дистанции не менее 1,5 метра между прихожанами и не менее 2,5 метра между представителем духовенства и прихожанами);

Запрещаются коллективные богослужения (жума и пятикратные намазы, собрания, воскресные службы и другое);

Запрещается проведение коллективного ауызашара, за исключением ауызашара среди членов одной семьи во время священного месяца «Рамадан»;

Похоронные обряды можно проводить с участием близких родственников не более 10 человек (рекомендуется родственникам умершего и представителям официального духовенства по возможности проводить «омовение тела» в условиях морга и патологоанатомического бюро. Проводить «заочное отпевание» усопшего, а также ограничить участие пожилых людей в процессе похорон).

Постановление вступает в силу с 29 марта.

Критерии ограничений и разрешений работы социально-экономических объектов города Алматы:

Объекты промышленности, транспорта и строительства (рекомендуется организовать служебный транспорт для доставки на работу и развозки работников) - разрешается при условии исключения контактов в бытовых помещениях;

Бесконтактные услуги (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дом быта и прочее) - без ограничений;

Туристические компании, бизнес центры (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды и т.п.) - без ограничений;

Цветочные магазины, фотосалоны - без ограничений;

Медицинские организации и аптеки (в т.ч. размещенные на территории рынков, ТРЦ, ТД) - без ограничений;

Музеи, зоопарк - запрет;

Библиотеки - запрет;

Продуктовые магазины, минимаркеты, зоомагазины - ограничение работы с 6 до 24 часов;

Непродуктовые магазины, в т.ч. строительные - ограничение работы с 10 до 20 часов;

Детские кабинеты коррекции, в т.ч. детские бассейны для индивидуальных занятий - по записи, с соблюдением социальной дистанции и масочного режима;

Детские и взрослые образовательные центры - запрет;

Парикмахерские и салоны красоты (только стрижка) - по записи;

Супермаркеты, гипермаркеты, торговые сети по реализации продуктов питания - ограничение работы с 6 до 2 часов;

Организации в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, санаторно-курортные организации, дома/базы отдыха, туристические базы и др.) - при заполняемости не более 50%;

Крытые и открытые рынки (продуктовые):

в субботние и воскресные дни - запрет работы;

в будние дни - ограничение режима работы с 6 до 17 часов;

Оптово-розничные открытые и крытые непродуктовые рынки - запрет;

ТРЦ, торговые центры (дома) - запрет;

Онлайн - торговля из всех видов объектов торговли только на доставку, без ограничения по времени;

Объекты общественного питания (включая имеющих летние площадки), в т. ч. размещенные в ТРЦ, ТД, с отдельным входом - только на вынос и доставку, без ограничения по времени;

Объекты общественного питания при организациях в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, санаторно-курортные организации, дома/базы отдыха, туристические базы и другие) - только на вынос и доставку, без ограничения по времени;

Объекты общественного питания и фудкорты - только на доставку и на вынос за пределы ТРЦ и ТД, без ограничения по времени;

Объекты общественного питания без посадочных мест (нестационарные, передвижные) - только на вынос и доставку, без ограничения по времени;

Медицинские центры, кабинеты, стоматологии (по записи) - по записи;

Общественный транспорт (городские и пригородные маршруты):

в будние дни - согласно штатного расписания;

в субботние, воскресные дни ограничение режима работы - утром с 6 до 10 часов, вечером с 17 до 20 часов;

Банки и другие объекты финансового рынка - при наличии 20 и более сотрудников обеспечить перевод на дистанционную форму работы не менее 60% работников от общей штатной численности, за исключением филиалов (отделений, пунктов), где при наличии производственной необходимости на дистанционную форму работы могут переводиться не менее 40% работников;

Дошкольные учреждения - дежурные группы при соблюдении комплектации групп не более 15 человек;

Организации, офисы, за исключением промышленных, строительных и иных организаций, государственных органов, организаций и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность города, технологический процесс которых предполагает обязательное нахождение работников на рабочем месте 80% - удаленный режим; 20% - очный режим;

Религиозные объекты - запрет с исключением коллективных богослужений;

Общественные бани - запрет;

Сауны, СПА-центры, бассейны - запрет;

Движение пригородных пассажирских поездов (электричек) - без общих вагонов;

Движение пассажирских поездов без общих вагонов

Движение междугородних/межобластных регулярных автобусов (микроавтобусов) - запрет;

Спортивные объекты - запрет, за исключением аккредитованных НОК РК для подготовки членов сборных команд;

Спортивно-оздоровительные и фитнес-центры - запрет;

ВГК «Медеу» - запрет на массовые катания;

ГК «Шымбулак» - запрет;

Объекты культуры (репетиция) - запрет;

Театры, кинотеатры, концертные залы - запрет;

ЦОН:

в субботы, воскресенья и праздничные дни - запрет работы;

в будние дни - с ограничением по времени с 9 до 18 часов, по записи;

Отделения АО «Казпочта» с ограничением по времени с 9 до 18 часов по записи;

Межобластные нерегулярные (туристические) перевозки - запрет;

Городские нерегулярные (туристические) перевозки - запрет;

Бильярдные - запрет;

Компьютерные клубы, боулинг - запрет;

Цирк - запрет;

Детские развлекательные центры (игровые площадки, аттракционы в закрытых помещениях), в том числе расположенные в ТРЦ, ТД - запрет;

Проведение спортивных мероприятий со зрителями - запрет;

Проведение спортивных мероприятий без зрителей - обязательное ПЦР-исследование на COVID-19 участников, без информационного сопровождения;

Проведение поминок - запрет, за исключением членов одной семьи;

Банкетные залы, ночные, игровые и лото клубы, караоке - запрет.

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