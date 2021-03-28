[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
За сутки в России коронавирус выявлен у более 9 тыс. человек

CentralAsia (CA) -  В России за последние сутки зарегистрировано 9088 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 84 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1 160 (12,8%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 4 519 832 случая (+0,20%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 119,5 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 341 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 482 192 человека.

Новости по теме:

print
  • Фото — На Пекин вновь обрушилась песчаная буря
  • В Казахстане за сутки от коронавирусной пневмонии умерли 3 человека
  • За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 760 человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com