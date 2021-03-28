За сутки в России коронавирус выявлен у более 9 тыс. человек

CentralAsia (CA) - В России за последние сутки зарегистрировано 9088 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.



Новые случаи выявлены в 84 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1 160 (12,8%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 4 519 832 случая (+0,20%) коронавирусной инфекции.



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 119,5 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 341 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 482 192 человека.