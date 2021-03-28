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  28 марта 2021
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Число жертв коронавируса в России увеличилось на 336 человек за сутки
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 336 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 52 и Санкт-Петербурге — 33.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 97 740 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 4,5 млн человек, из них выздоровели — 4,1 млн, под медицинским наблюдением остаются 482 192 пациента.

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