Число жертв коронавируса в России увеличилось на 336 человек за сутки

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CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 336 человек, передает оперативный штаб.



Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 52 и Санкт-Петербурге — 33.



Общее количество жертв коронавируса в России достигло 97 740 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 4,5 млн человек, из них выздоровели — 4,1 млн, под медицинским наблюдением остаются 482 192 пациента.