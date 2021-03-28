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  28 марта 2021
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Противники Пашиняна собираются на митинг перед зданием парламента Армении

CentralAsia (CA) -  Оппозиционеры, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, собираются на митинг перед зданием парламента, передает РИА Новости.

Митинг назначен на перекрестке улицы Демирчяна, где располагается палаточный лагерь оппозиции, и проспекта Баграмяна, который был ранее разблокирован протестующими.

Перед акцией координатор оппозиционного «Движения спасения родины» Ишхан Сагателян заявил, что повестка объединения осталась прежней - отставка Пашиняна. По его словам, если премьер формально уйдет в отставку, чтобы запустить механизм проведения досрочных парламентских выборов, оппозиция будет бороться, чтобы он не выполнял обязанности главы правительства в предвыборный период.

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