Противники Пашиняна собираются на митинг перед зданием парламента Армении

CentralAsia (CA) - Оппозиционеры, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, собираются на митинг перед зданием парламента, передает РИА Новости.

Митинг назначен на перекрестке улицы Демирчяна, где располагается палаточный лагерь оппозиции, и проспекта Баграмяна, который был ранее разблокирован протестующими.



Перед акцией координатор оппозиционного «Движения спасения родины» Ишхан Сагателян заявил, что повестка объединения осталась прежней - отставка Пашиняна. По его словам, если премьер формально уйдет в отставку, чтобы запустить механизм проведения досрочных парламентских выборов, оппозиция будет бороться, чтобы он не выполнял обязанности главы правительства в предвыборный период.