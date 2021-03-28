ВОЗ: купленные «с рук» вакцины опасны для здоровья

CentralAsia (CA) - Глава Всемирной организации здравоохранения обеспокоен попытками преступных групп нажиться на ситуации, связанной с нехваткой вакцин, и призывает жителей планеты не покупать самостоятельно препараты, которые могут оказаться некачественными или поддельными. Об этом пишет Центр новостей Организации Объединенных Наций.



Вакцинация против COVID-19 началась в 177 странах мира, однако 36 государств все еще не имеют возможности обеспечить защитой даже самые уязвимые группы – медицинских работников и пожилых.



В частности, по его словам, правительства нескольких стран получили «подозрительные предложения» о поставках прививок от COVID-19. Кроме того, в ВОЗ поступают данные о случаях, когда какое-то количество вакцин изымают из партии и перенаправляют на продажу другой стороне. При этом нет гарантий, что в подобных случаях соблюдаются необходимые условия хранения и транспортировки.



На рынке также появились подделки, которые продают в интернете, особенно в «даркнете» – так называют виртуальный черный рынок. «До нас доходят сообщения и о других нарушениях, в частности, повторном использовании флаконов из-под вакцин», – добавил Тедрос. Чтобы предотвращать подобные случаи, глава ВОЗ призвал уничтожать или выбрасывать флаконы после применения их содержимого.



Он также настоятельно рекомендовал не покупать вакцины у третьих лиц. «Такие препараты могут не соответствовать стандартам, быть подделкой и нанести серьезный вред здоровью», - подчеркнул глава ВОЗ. Он предупредил, что осложнения, связанные с применением поддельных препаратов, никоим образом не должны подрывать доверие к настоящим вакцинам.

