Молодой монгол в третий раз завоевал Кубок Императора по сумо в Японии

CentralAsia (MNG) - Сэкивакэ Тэрунофудзи Г.Ган-Эрдэнэ в третий раз завоевал Кубок Императора и безоговорочно доказал, что он достоин снова носить звание озэки.

В сэнсюраку (заключительный день состязаний) 29-летний монгольский богатырь Гантулгын Ган-Эрдэнэ взял верх над озэки Такакэйсё.

Тэрунофудзи не очень удачно исполнил стартовый рывок, однако хладнокровно выдержал натиск соперника, контратаковал и выбил Такакэйсё с арены.

Тэрунофудзи Харуо ( 照ノ富士), или Тэрунофудзи, настоящее имя Гантулгын Ган-Эрдэнэ — борец сумо монгольского происхождения. Высший ранг — одзэки. Он родился 29 ноября 1991 года, в Улан-Баторе, Монголия.

Получил второе иерархическое звание в сумо в 23 года.

Пятый монгольский борец и десятый иностранец, удостоившийся этого высокого ранга. Один из самых популярных рикиси настоящего времени.

14 февраля 2018 года женился на 23 летней уроженке Монголии Цэгмэд Доржханд, 11 февраля 2021 года состоялась официальная церемония.

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