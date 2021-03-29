Doosan Infracore запускает 100 и 80-тонные экскаваторы для Монголии

CentralAsia (MNG) - Южнокорейский производитель строительной техники Doosan Infracore Co. заявил в воскресенье, что запустил свои 100-тонные экскаваторы, самые большие в своей линейке на мировом рынке, и получил заказы на них из Монголии.

Компания Doosan Infracore получила заказ 100-тонный экскаватор и 80-тонный экскаватор.

По данным компании, мировой спрос на рынке больших экскаваторов оценивается примерно в 1000 единиц в год.

Большие экскаваторы будут проданы горнодобывающим компаниям и строителям.

Производитель экскаваторов продал 1754 единицы в Китае в феврале, что более чем в три раза больше, чем год назад, из-за политики Китая по прокачке насосов для борьбы с пандемией коронавируса и повышения цен на сырье, такое как железная руда.

Планируется, что Doosan Infracore войдет в состав компании Hyundai Construction Equipment Co., своего меньшего местного конкурента, в третьем квартале этого года.

В декабре компания Doosan Heavy Industries & Construction Co. подписала первоначальную сделку с Hyundai Heavy Industries Holdings Co. (HHIH), материнской компанией Hyundai Construction Equipment, о продаже своей доли в Doosan Infracore в рамках усилий по преодолению нехватки денежных средств.

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