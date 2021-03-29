[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Алтанбагана завоевал бронзу в Тбилиси и в итоге Монголия заняла 3-е место

CentralAsia (MNG) -  Турнир Большого Шлема в Тбилиси завершился 28 марта. Хозяева турнира на первом месте общекомандного зачета. После них Канада заняла второе и Монголия — третье место.

Алтанбагана Гантулга выиграл бронзовую медаль в весовой категории до 90кг в финальном блоке третьего дня Большого Шлема.

Финальный день Тбилисского Большого шлема 2021 года подошел к решающему завершению. Три страны фактически выиграли две золотые медали: Монголия (третье место), Канада (второе место) и Грузия (первое место), в то время как у 22 есть медалисты, а в финальном блоке — 36 спортсменов.

Сборная Монголии завоевала в Тбилиси две золотые и две бронзовые медали.


Untitled

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Канадская разведка лития расширяется в Монголии
  • ВОЗ: купленные «с рук» вакцины опасны для здоровья
  • Монгольская художественная школа в США исследует мир через творческое самовыражение


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com