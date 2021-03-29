Алтанбагана завоевал бронзу в Тбилиси и в итоге Монголия заняла 3-е место

CentralAsia (MNG) - Турнир Большого Шлема в Тбилиси завершился 28 марта. Хозяева турнира на первом месте общекомандного зачета. После них Канада заняла второе и Монголия — третье место.

Алтанбагана Гантулга выиграл бронзовую медаль в весовой категории до 90кг в финальном блоке третьего дня Большого Шлема.

Финальный день Тбилисского Большого шлема 2021 года подошел к решающему завершению. Три страны фактически выиграли две золотые медали: Монголия (третье место), Канада (второе место) и Грузия (первое место), в то время как у 22 есть медалисты, а в финальном блоке — 36 спортсменов.

Сборная Монголии завоевала в Тбилиси две золотые и две бронзовые медали.





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