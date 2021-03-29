Монгольская художественная школа в США исследует мир через творческое самовыражение

CentralAsia (MNG) - В субботу днем в марте главный инструктор «Уран Бийр» Цогао Мижид энергично расхаживает перед шестью молодыми учениками в подвале своего дома в районе Cherry Creek, который он превратил в художественный класс.

«Почему животные болят?» Мижид позирует.

«Они теряют среду обитания», - отвечает один ребенок.

Другой вставляет: «Они застревают в полиэтиленовых пакетах и не могут выбраться».

«Птицы не могут двигать крыльями из-за масла», - вмешивается кто-то другой.





После короткого обсуждения Мижид просит детей нарисовать сцены, которые они описали. Они берут карандаши и начинают рисовать белых медведей, птиц, океаны и деревья на своих листах бумаги для заметок.





Это короткое задание представляет собой тип обучения, которое происходит в Колорадской монгольской художественной школе «Уран Бийр» («Умелая кисть») основанный в 2006 году как часть Центра монгольской культуры и наследия Колорадо, «Уран Бийр» предлагает занятия по искусству по субботам и воскресеньям для учащихся от начальной до средней школы. Во время пандемии «Уран Бийр» начал предлагать виртуальные уроки искусства студентам по всей территории Соединенных Штатов и планирует продолжать делать это даже после того, как протоколы социального дистанцирования прекратятся. «Уран Бийр» стал крупнейшей программой культурного центра для монгольских детей в США.

В отличие от обычных классов, которые в основном сосредоточены на технике, «Уран Бийр» использует междисциплинарный подход к художественной педагогике. Каждый семестр Мижид выбирает одну страну для студентов, на которой они будут заниматься. В настоящее время в центре внимания Южная Корея. Помимо изучения истории и культуры страны каждый семестр, студенты узнают о художественных стилях, связанных с этой страной. В прошлом семестре, когда основное внимание уделялось Испании, студенты изучали работы Жоана Миро и создавали произведения, вдохновленные Миро.

Уроки ведутся преимущественно на английском языке, но также ведутся двуязычные занятия на монгольском.

«Я заметила действительно ускоренную утрату культуры. Молодежь не говорит на своем языке, не понимает их, не говоря уже о том, чтобы писать на их языке», - говорит Эрико Цогоо, креативный директор Центра монгольской культуры и наследия Колорадо и старшая дочь Мижида.

В декабре ученики приступили к проекту наскального рисунка мандалы, вручную раскрашивая камни со всего района замысловатыми красочными узорами. А в теплые дни ученики проходят обучение на открытом воздухе, в традиционной монгольской юрте, которую Миджид спроектировал и построил сам.

Как и многие художественные студии, «Уран Бийр» каждый год поощряет студентов к участию в художественных конкурсах, и они выиграли различные призы. В прошлом месяце учащиеся представили цветные рисунки уток на ежегодный конкурс «Юные утки», проводимый Службой охраны рыболовства и дикой природы США. Бумажный плакат, покоящийся на доске в передней части комнаты, украшен грубыми анатомическими рисунками уток в пруду, их шеек, клювов и перепончатых лап. Миджид обнаруживает множество студенческих сочинений и выкладывает их на стол для демонстрации.

Мижид, основатель «Уран Бийр», родился в столице Монголии Улан-Баторе в 1965 году. В детстве он был неустанно творческим, он изучал искусство в Монгольском университете искусства и культуры и Академии художеств им. Шевченко в Украине. В 1990-х годах он был одним из первых монголов, иммигрировавших в Колорадо. В то время после демократической революции в Монголии, которая произошла сразу после распада Советского Союза, многие монголы покинули страну в поисках лучших экономических возможностей.









В течение многих лет в Денвере проживало самое большое монгольское население из всех городов США. Хотя сегодня монголы расселены по всей стране, Эрико объясняет, что «Денвер продолжает оставаться центром ... из-за одинаковой высоты, погоды и засухи», -пишет денверский westword.com.

Денвер и Улан-Батор являются городами-побратимами, а парк в Восточном Денвере назван Парком города Улан-Батор в ознаменование. Мижид спроектировал первую постоянную публичную скульптуру монгольского художника в США для парка — двадцатифутовое изображение открытого камина, расположенного в центре традиционных монгольских домов.

Уран Биир — результат коллективных усилий семьи Миджида. Его жена Бажа Бат-Очир работает старшим инструктором в Уран Биир вместе с Мижидом. Она познакомилась с ним, когда была студенткой в Украине, специализируясь на театральном искусстве в Киевском художественном университете. Их две дочери, Эрико и Дженнифер Цогоо, пошли по стопам родителей, продолжив свою карьеру в качестве артистов. Вместе они прилагают активные усилия, чтобы отметить богатство и разнообразие монгольской культуры в Колорадо.

Собственное художественное развитие Мижида на протяжении десятилетий обнаруживает отпечаток как крупных политических событий, так и его собственной истории миграции. Будучи молодым художником, он писал в модном при коммунистическом режиме стиле соцреализма. Когда он после окончания художественной школы провел время в Венгрии, он изучил методы печати, которые с того времени вошли в его работы. Сегодня его искусство отражает абстрактно-экспрессионистский подход, сочетающий фрагменты человеческих форм с плавными линиями и яркими цветами. Он также поощряет своих учеников изучать различные средства и стили выражения. Стены его класса украшены афишами фильмов, футболками групп, фотографиями и произведениями монгольского искусства.

Самовыражение культивируется, а не подавляется в Уран-Биире

«У детей большой характер — много энергии. Они не боятся высказывать свое мнение, - хихикает Мижид.

Школа монгольского искусства Uran Biir Colorado предлагает как личные, так и виртуальные занятия по утрам и после обеда в выходные дни. Уран Биир также предлагает частные уроки один на один. Запросы можно отправлять Эрико Цого по адресу erdensyren@yahoo.com.

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