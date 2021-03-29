Канадская разведка лития расширяется в Монголии

CentralAsia (MNG) - Монголия долгое время была одним из ближайших партнеров Канады в Азии как источник стратегических металлов и полезных ископаемых, занимая при этом точку опоры между Юго-Восточной Азией, Россией и Ближним Востоком.

$310,000

Именно столько стоил кусочек пустыни Гоби для канадской литиевой компании, которая в настоящее время проводит исследования подтвержденного месторождения литиевого соляного раствора в монгольской пустыне.

Находясь под радаром канадских СМИ, Монголия долгое время была одним из ближайших партнеров Канады в Азии в качестве источника стратегических металлов и полезных ископаемых, занимая при этом точку опоры между Юго-Восточной Азией, Россией и Ближним Востоком. Канада сыграла ключевую роль в формировании добывающей промышленности и реформировании политики в Монголии, но это не получает должного внимания на более широком фоне постсоветских государств, сформировавшихся за последние десятилетия. Мало что проливает свет на мрачные последствия растущего спроса на литий и другие стратегические ресурсы Центральной Азии, которые необходимы для перехода к энергетике.

Добыча лития в Монголии все еще находится на начальной стадии, но страна находится на перекрестке конкурирующих интересов: Канада имеет важную долю в горнодобывающем секторе Монголии, и страна быстро становится звеном в цепочке китайской инициативы «Один пояс, один путь» (BRI) в то время, когда Пентагон продвигает новую холодную войну против Китая.

Канадские международные проекты развития в Монголии поставили экономику в зависимость от иностранных инвестиций почти исключительно в горнодобывающие проекты, в результате чего страна страдает от так называемого «ресурсного проклятия»: большая часть ее горнодобывающей продукции экспортируется, а не перерабатывается внутри страны. таким образом, принося очень мало пользы для страны, пишет Литаль Хайкин на Canadian Dimension.

После подписания Соглашения о поощрении и защите иностранных инвестиций (FIPA) между Канадой и Монголией в 2017 году горнодобывающая компания ION Energy Ltd. из Торонто приобрела лицензию в том же году и с тех пор расширяет свою долю в литиевых активах Монголии.

Лицензии ION на разведку включают лицензию на рассол Ургах-Наран в аймаке Дорноговь в начале февраля этого года и проект литиевого рассола Баавгай-Уул в аймаке Сухэ-Батор, лицензированный в 2019 году; последняя охватывает примерно 81 000 гектаров, расположенных примерно в 24 км от границы с Китаем. Компания подтвердила, что общая стоимость приобретения Ургах Наран составила около 310 000 долларов, но не ответила на запрос о разъяснении того, сколько они заплатили за Баавгай Уул.

Как сказал канадскому измерению в начале марта генеральный директор ION Али Хаджи, эти поисковые работы все еще находятся на начальной стадии. С октября 2020 года компания начала геофизические исследования для определения объектов бурения. «Еще слишком рано строить предположения о том, как мы будем производить литий, - пояснил Хаджи, - но мы знаем, что литий там есть».

Хаджи рассказал, как он начал поиск лития в Монголии, когда горнодобывающая компания Steppe Gold все еще находилась на стадии разработки. «Мы были в самом конце последнего бума производства аккумуляторных батарей», - пояснил он, имея в виду период 2015–16 годов, когда многие литиевые компании стали публичными.

Хаджи также рассказал о партнерстве своей компании с Монгольским университетом науки и технологий (MУНТ) и директором компании «Эрдэнийн Эрэл» Энхтувшином Хишигсурэном. Энхтувшин также является вице-президентом по разведке в Steppe Gold и управляет собственной консалтинговой компанией Erdenyn Erel LLC, через которую он ранее заключал контракт на бурение меди с ванкуверской компанией Altan Rio в период с 2012 по 2013 годы.

С тех пор как Canadian Dimension сообщила о первых перемещениях ION в Монголии, горнодобывающая компания стала публичной, торгуясь на TSX с 28 сентября 2020 года. В том же месяце ION также подверглась обратному поглощению своей подставной компании Spirit Banner Capital Corp. 2 миллиона долларов на дальнейшие геологоразведочные работы в стране, и, по данным BNN Bloomberg, бурение ожидается к концу этого года. Помимо Канадской фондовой биржи, ION также добился успехов в США, получив листинг на внебиржевой фондовой бирже в Нью-Йорке с 14 января 2021 года.

Все это позволяет канадской компании стать первой компанией по добыче литиевого рассола в Монголии, поскольку они позиционируют себя как «ключевую роль в цепочке поставок» и «ключевого игрока в революции чистой энергии».

На глобальном уровне ION сравнивают с другими компаниями по добыче лития, работающими в настоящее время в Южной Америке — от Millenial Lithium Corp. и Pure Energy Minerals в Аргентине до Wealth Minerals в Чили. Отчет, представленный Сидом Радживом, руководителем отдела исследований в Fundamental Research Corp., который также занимается мониторингом ION, дает некоторую информацию о геологии земель, которые в настоящее время принадлежат ION. В отчете подтверждается, что эндорейный бассейн Монголии «похож на литиевый треугольник в Южной Америке», а образцы, собранные из сухих озер на новых объектах ION, указывают на «весьма обнадеживающие» месторождения лития. Это означает относительно высокую концентрацию лития и меньшее количество примесей, таких как магний, хлор или бор, в отложениях. Ссылаясь на результаты двух монгольских предприятий ION, Хаджи предположил, что литий вполне может быть подходящим для производства аккумуляторов в будущем: «уровень примесей значительно ниже, что позволит легко преобразовать его в карбонат или гидроксид аккумуляторного качества».

Параллельные аналитики, проводимые с Южноамериканским литиевым треугольником, очень важны. Несмотря на то, что новые открытия твердых пород в Перу сигнализировали о расширении разработки лития в Южной Америке, отраслевые публикации обращали внимание на диверсификацию источников лития. Литий в Центральной Азии по-прежнему остается границей для разведки и геологоразведки на Западе; тем не менее, обладая одними из самых значительных и неиспользованных ресурсов лития в мире, он может конкурировать с источниками из Южной Америки — от Уюни в Боливии до пустыни Атакама в Чили и солончаков Олароз в Аргентине.

Имея около 203 000 подтвержденных тонн лития, месторождения Монголии уступают Чили и Китаю во всем мире. Для сравнения: в Чили (52 процента известных мировых запасов лития) подтверждено 750 000 тонн, а в Китае - 320 000 тонн.

Трансконтинентальная сказка

Монгольские месторождения, на которые нацелена канадская компания, представляют собой рассол лития по сравнению с твердыми породами, обнаруженными в Австралии, Соединенных Штатах и, в последнее время, в Перу. Литиевый рассол составляет более 60 процентов известных в мире месторождений, и его добыча дешевле и менее углеродоемка, чем месторождения твердых пород.

В беседе с Хаджи из ION из компании «Канадское измерение» он подчеркнул зависимость Монголии от угля и возможность перехода от сжигания ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии. Поскольку большая часть минералов и металлов в стране экспортируется для обработки, а внутренние производственные мощности в настоящее время очень малы, он добавил: «Вы также потенциально можете в один прекрасный день построить батареи внутри страны».





Но необходимо поднять вопросы о том, кто извлекает выгоду из этого перехода к декарбонизации, а кто не участвует. Доминирующий нарратив вокруг лития заключается в том, что он является стратегическим ресурсом для перехода к чистой энергии и хранения энергии. С наступлением того, что было названо «новой золотой лихорадкой», спрос будет только расти по мере ускорения перехода к декарбонизации во всем мире.

В Южной Америке многие компании, занимающиеся разведкой лития, являются канадскими младшими компаниями. Бенджамин Аучелло, координатор программы Earthworks «Making Clean Energy Clean Energy Clean, Just and Equitable», объяснил, как литиевые компании «позиционируют себя как экологические спасители… ведут пиар-войну» и оздоравливают промышленность.

Несмотря на десятилетия разработки лития в Чили, только прошлым летом чилийский судья возобновил призыв к долгосрочному гидрологическому исследованию, чтобы понять влияние испарения лития на хрупкие грунтовые воды. Другое исследование, проведенное по заказу правительства, показало, что из-за испарения рассола Атакама теряет примерно 1750–1950 литров в секунду.

Это напоминает об отсутствии гидрологического анализа на медно-золотом руднике Оюу-Толгой Rio Tinto в Южном Гоби, разорванном скандалом проекте, совладельцем которого является канадская дочерняя компания Turquoise Hill. Монголия уже вынуждена бороться с ограничением доступа Ою Толгой к земле и пресной воде. Как сообщалось в прошлом году в «На пути к свободе», пастухи уже давно борются за доступ к земле Ою Толгой, поскольку шахта истощает источники воды. Под дополнительным давлением со стороны контрактных обязательств правительство Монголии также провалило попытки плотины жизненно важных, но слабых рек для обеспечения электроэнергией расширяющихся шахт. В настоящее время неясно, как добыча литиевого рассола повлияет на водоносные горизонты Монголии в условиях сильной засухи в стране.

Отвечая на вопрос об отношениях ION с местными сообществами и правительствами, Хаджи неоднократно подчеркивал поддержку правительства Монголии, ссылаясь на все, от возможности отказаться от зависимости от ископаемого топлива до ажиотажа вокруг подтвержденных месторождений лития. Хаджи также подчеркнул наличие местных сотрудников, включая членов совета директоров и стратегических советников.

Но корпоративная риторика о стимулировании развивающейся экономики и создании рабочих мест в добывающей отрасли всегда используется для оправдания корыстной наживы. На практике права доступа к земле и воде в Монголии обычно перекрываются частными правами горнодобывающих компаний. Горнодобывающая промышленность Монголии функционирует в рамках коррумпированной политической системы, страдающей от уклонения от уплаты налогов. Консультации с общественностью по существующим в Монголии проектам добычи полезных ископаемых и гидроэлектростанциям вызвали споры и были признаны организациями гражданского общества недостаточными. В то же время канадцы мало знают о деятельности горнодобывающих компаний из Торонто или Ванкувера.

Сухгэрэл Дугэрсурэн, видный монгольский правозащитник и эколог и глава Oyu Tolgoi Watch, более десяти лет освещает деятельность Rio Tinto и ее канадской дочерней компании Turquoise Hill, а также отслеживает деятельность других горнодобывающих предприятий, таких как Steppe Gold . Она не была знакома с конкретной канадской разведкой лития в стране, но описала схему утверждения правительством добывающих проектов.

«Есть много задокументированных случаев консультаций, когда имена умерших использовались для увеличения посещаемости или список участников подделывался, чтобы стать списком приема», - сказала Сухгэрэл Canadian Dimension. «Rio Tinto в Ою Толгой с гордостью продемонстрирует, что у нее было восемь раундов консультаций по отводу реки Ундай, несмотря на тот факт, что их все восемь раз вытесняли, а община не соглашалась с предложенным отводом. Они действительно отклонили реку без согласия общины». Аналогичным образом, в 2019 году Монгольский Центр по правам человека и развитию (CHRD) опубликовал отчет о миссии по установлению фактов о проблемах и угрозах, с которыми сталкиваются правозащитники и жители общин, которые выступают против монгольских горнодобывающих проектов.

Малоизвестная геополитическая точка

После распада Советского Союза большая часть западного мира сосредоточила свое внимание на европейских постсоветских государствах и странах Балтии, в то время как фрагментация, захват земель и притязания на полезные ископаемые и металлы в Центральной Азии в значительной степени прекратились. без предупреждения — от богатого ураном Казахстана до богатого нефтью Туркменистана. Более поздняя разведка лития включала добычу литиевого рассола в Таджикистане и собственное стремление Узбекистана стать производителем лития, несмотря на то, что почти десять лет назад он отверг «коммерческую нецелесообразность» этого ресурса.

Канада начала активно участвовать в этом ключевом периоде освоения лития в Центральной Азии. Тибет, например, является домом для соленого озера Забуйе и месторождения Dangxiongcuo (DXC), которые были целью разведки в Канаде. Компания Sterling Group Ventures Inc., базирующаяся в Ванкувере, была основана 13 сентября 2001 года и зарегистрирована в Неваде — государстве с налоговым убежищем, которое обычно используется для регистрации горнодобывающих или инвестиционных компаний. Описываемая как «компания, занимающаяся разведкой», Sterling Group также была определена как ключевой игрок на мировом рынке фосфатов со своими проектами в китайской провинции Хунань.

Но еще в начале 2000-х годов Sterling Group заказала геологическую разведку тибетского лития у другой компании из Британской Колумбии, N.Tribe & Associates Ltd., опубликованной в мае 2006 г. - все еще на раннем этапе более согласованных глобальных усилий по поиску лития в Азия — в отчете перечислены основные области применения лития, включая производство алюминия, фармацевтических препаратов, смазок и пластичных смазок, а также «недавно перезаряжаемые литиевые батареи».

В условиях сегодняшнего литиевого бума монгольская экономика, зависящая от горнодобывающей промышленности, играет ключевую роль в рамках более крупных амбиций НАТО по укреплению позиций в Центральной Азии. Месторождения лития, которые сейчас изучаются ИОН и Энхтувшином Хишигсурэном «Эрдэнийн Эрэл», были первоначально обнаружены в ходе поисковых работ в регионе, проводимых Россией и Монголией во время холодной войны, а затем в 90-х годах.

И в этом контексте формирующегося рынка лития в Центральной Азии Монголия также незаметно ремилитаризуется в качестве партнера НАТО. Как ранее сообщало Canadian Dimension, приватизация земель Монголии шла рука об руку с реструктуризацией экономики и идентичности страны из советского государства-сателлита в одного из «глобальных партнеров» НАТО, включая сотрудничество с НАТО по проекту киберзащиты с участием «восстановление и восстановление бывших военных объектов в стране».

Учитывая его жизненно важное положение между Россией и Китаем — границу, которую он разделяет с Синьцзяном, - это вторжение западной горнодобывающей и военной инфраструктуры в Монголию имеет более глубокий резонанс, чем просто материальные интересы природных ресурсов. В коротком отрывке из «Возрождающейся империи» Рашида Халиди подчеркивается символизм западных правительств и вооруженных сил, превращающих память о многовековых конфликтах, таких как партнерство Монголии с НАТО и ее участие в войне в Ираке: Иракцы и другие жители Ближнего Востока хорошо разбираются в истории: они не только не забывают свой опыт британской оккупации; они живо напоминают историю более ранних занятий Багдада, например, в 1258 году, когда он был разграблен монголами. Привлечение даже символического контингента монгольских солдат к силам «Коалиции», как это сделали Соединенные Штаты, является прекрасным примером того, как попирать чувства таких людей.

Возрождение исследований лития в бывшем советском государстве-сателлите является частью этого циклического повествования о «реабилитации» и символике, превращенной в оружие. Стратегическая роль Монголии долгое время представляла интерес для американских военных, начиная с исследований Монголии, проводимых корпорацией RAND в связи с советско-китайскими отношениями в 1960-х годах, и заканчивая исследовательскими поездками, спонсируемыми Калифорнийской академией наук для оценки влияния советских мер. перестройка 80-х гг. «Монголия является привлекательной целью для иностранных инвесторов в таких секторах, как горнодобывающая промышленность, ядерная энергетика и технологии, - писал Дж. Беркшир Миллер для Atlantic Council в 2012 году. «Однако для Вашингтона безопасность по-прежнему важнее Монголии. США по-прежнему рассматривают Монголию как надежного партнера в неопределенной области, наполненной агрессивными соседями».

В интервью Proactive после публичного листинга ION в сентябре прошлого года Хаджи описал растущее значение аккумуляторных металлов и использование целей администрации Байдена в отношении возобновляемых источников энергии в качестве стимула для торговли своей компанией на рынке США. Месяц спустя в интервью BNN Bloomberg он сказал: «Монголия стратегически расположена между Россией и Китаем, а близость к Китаю делает ее особенно привлекательной игрой… … Кроме того, рынки аккумуляторов Тайваня, Кореи и Японии находятся в пределах «слышимости» ».

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