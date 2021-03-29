Монголка во Вьетнаме не может вернуться в страну из-за пандемии COVID-19, - МОМ

CentralAsia (MNG) - Баярмаа* застряла во Вьетнаме после того, как потеряла работу из-за COVID-19. Голодная и испытывающая трудности с проживанием, гражданка Монголии не могла позволить себе лечение, в котором она нуждалась в связи с повторяющимся хроническим заболеванием. Мать Баярмы, которая вернулась домой, была глубоко обеспокоена и расстроена из-за того, что не смогла помочь своей дочери.

С каждым днем положение Баярмы ухудшалось, пока она не решила обратиться за помощью к Министерству иностранных дел Монголии и Международной организации по миграции (МОМ).

Масштабное воздействие пандемии COVID-19 на глобальную мобильность людей из-за ограничений на поездки, закрытия границ и мер изоляции для сдерживания распространения вируса привело к тому, что миллионы мигрантов, включая Баярмаа, оказались в затруднительном положении по всему миру, -пишет storyteller.iom.int.

В отчете о влиянии COVID-19 на мигрантов за сентябрь 2020 года Целевая группа МОМ по возвращению COVID-19 подробно описала тяжелое положение почти 3 миллионов мигрантов по всему миру. Считается, что в последующие месяцы многие другие мигранты оказались в затруднительном положении. Целевая группа была создана в ответ на сложную задачу организации добровольного возвращения во время пандемии и для помощи миссиям в эффективном решении проблем.

В 2020 году МОМ способствовала добровольному возвращению более 50 000 мигрантов по всему миру. Целевая группа по возвращению COVID-19 поддержала более 1000 мигрантов (53% женщин и 47% мужчин), чтобы они смогли вернуться домой безопасным и достойным образом во всем мире.

Каждое возвращение было по-своему уникальным и подчеркивало различные экстремальные условия, с которыми мигранты столкнулись во время пандемии COVID-19 до своего возвращения.

В Китае ситуация Роники* ничем не отличалась от ситуации Баярмы. Это была молодая женщина-мигрантка с Ямайки, которая работала воспитательницей в детском саду в Китае, пока у нее не начались проблемы с психическим здоровьем и она не была госпитализирована. Она потеряла работу, не оставив ей другого выбора, кроме как вернуться на Ямайку. Ее болезнь усугубила пандемия COVID-19, из-за чего она не могла путешествовать по длинному маршруту обратно на Ямайку без сопровождения.

У Анны*, ямайской мигрантки на Кюрасао, также были проблемы со здоровьем. Она просрочила вид на жительство, и ей ампутировали ногу из-за диабета, поскольку ситуация вокруг нее ухудшалась. В результате она оказалась в инвалидном кресле, лишившись источника дохода, без документов и дороги домой.

* Имена мигрантов в этой истории были изменены, чтобы защитить их личность.

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