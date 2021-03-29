История двух стран: как Монголия и Бенин ускоряют процесс цифрового правительства

CentralAsia (MNG) - На первый взгляд кажется, что Монголия и Бенин не очень похожи. Одна из них — относительно небольшая, но густонаселенная страна в Западной Африке. Другая — большая, но малонаселенная страна в Азии. Тем не менее, у граждан обеих стран есть кое-что общее: с 2020 года они получили доступ к сотням новых государственных услуг в интернете.

В Монголии правительство запустило платформу, доступную как в режиме онлайн, так и через приложение для смартфонов под названием «Е-Mongolia». Она предоставляет гражданам доступ к 181 наиболее востребованной государственной услуге. Через пять месяцев после запуска Е-Mongolia использовали 700 000 человек, что составляет более 35% взрослого населения страны.

Между тем, в марте 2020 года правительство Бенина запустило свой национальный портал государственных услуг под названием service-public.bj, который предоставляет доступ к 70 транзакционным сервисам, таким как заявки на паспорт или разрешение на строительство. Он также предоставляет четкие и последовательные инструкции по более чем 500 другим государственным услугам. Вскоре после этого Бенин запустил платформу электронного обучения для студентов государственных университетов и веб-сайт с результатами государственных экзаменов.

Эти новые онлайн-сервисы появились в идеальное время, поскольку правительства пытались ограничить личное общение с гражданами во время кризиса Covid-19. В этой статье рассматривается, как эти достижения стали возможными, а также общие черты историй успеха цифровой трансформации этих двух стран.

1. Поддерживающие политические лидеры и преданные своему делу руководители операций

В обеих странах политические лидеры поставили цифровую трансформацию государственных услуг во главе угла своей повестки дня. Патрис Талон, президент Бенина с 2016 года, четко заявил об этом в своем пятилетнем плане действий «Бенин Ревеле». Он также называет подключение, цифровую грамотность и интеллектуальное администрирование в качестве ключевых областей развития.

То же самое и в Монголии. 40-летний и недавно назначенный премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ подтвердил, что построение цифровой нации в настоящее время является главным приоритетом страны.

Но одной сильной политической поддержки недостаточно. В Монголии и Бенине следует отдать должное женщинам, ответственным за цифровую трансформацию своих правительств: Болор-Эрдэнэ Батцэнгэл и Орели Адам Суле Зумару.

Болор-Эрдэнэ Батцэнгэл была назначена председателем Управления по связи и информационным технологиям Монголии (УСИТ) в июле 2020 года. В свои 27 лет она является самым молодым человеком и первой женщиной, занявшей эту должность. Первые три месяца в УСИТ она наблюдала за внедрением платформы e-Mongolia.

Орели Адам Суле Зумару — министр по цифровым вопросам и цифровизации Бенина. Она была назначена на эту должность президентом Патрисом Тэлоном в 2017 году. С тех пор она вела широкий спектр программ, охватывающих цифровые инфраструктуры, интеллектуальное администрирование и поддержку начинающих технологических компаний.

2. Расширенные возможности центральных цифровых агентств

Цифровая трансформация правительств Монголии и Бенина также опирается на эффективную модель управления, при которой центральное цифровое агентство уполномочено управлять изменениями.

В Монголии Управление связи и информационных технологий (УСИТ) отвечает как за разработку политики в области ИКТ, так и за ее реализацию, а также за развитие e-Mongolia. Тот факт, что УСИТ находится в ведении премьер-министра, придает ему большую легитимность в руководстве межправительственными проектами.

Агентство информационных услуг и систем Бенина (ASSI) — центральная организация страны, отвечающая за выполнение флагманских проектов в области цифрового правительства. Он предоставляет стратегическую и оперативную помощь всем правительственным организациям и обеспечивает согласованность информационных систем и услуг в рамках государственного управления. ASSI находится под прямым контролем президента.

В обеих странах прямая связь с лицами, принимающими решения в правительстве, доказала, что они имеют первостепенное значение для успеха этих агентств, подтверждая их авторитет, а также позволяя при необходимости быстро трансформироваться.

3. Существующие возможности подключения и цифровая инфраструктура

Монголия и Бенин не дождались кризиса Covid-19, чтобы дать толчок их цифровой трансформации. Скорость, с которой они смогли запустить сервисы в 2020 году, отражает основную работу, которую они проделали в предыдущие годы. Точно так же скорейшее внедрение цифровых услуг гражданами было бы невозможным без значительных усилий, продемонстрированных обеими странами в плане развития инфраструктуры за последние несколько лет.

Монголия начала использовать модель X-Road еще в 2016 году для подключения информационных систем всех своих министерств. Но потребовалось время, чтобы внедрить систему и стимулировать обмен данными между органами государственного управления.

С 2016 года по Бенину было проложено 2000 километров оптического волокна, что помогло стране более чем удвоить охват интернета. И для того, чтобы охватить граждан из всех сообществ, они создали сеть из более чем 40 цифровых точек сообщества, которые фактически являются общедоступными местами, где граждане могут получить доступ к компьютерам и выйти в сеть.

Помимо инфраструктуры подключения, Монголия и Бенин вложили средства в цифровую инфраструктуру. Стоит отметить, что обе страны основали свою инфраструктуру данных на решении для обмена данными с открытым исходным кодом X-Road.

4. Взаимодействие с гражданами и частным сектором

И Монголия, и Бенин осознали ценность совместной работы с гражданским обществом и частным сектором. В Монголии УСИТ работало с гражданами, чтобы определить приоритетность услуг, которые будут включены в платформу электронной Монголии. Они провели опрос, доступный как в интернете, так и на бумаге. Они также отслеживали время, затрачиваемое гражданами в очереди, чтобы получить доступ к государственным услугам. Они продолжали взаимодействовать с гражданами при разработке платформы, чтобы убедиться, что вся информация ясна, а услуги просты в использовании.

Чтобы работать быстро и сохранять динамику, УСИТ поручило разработку платформы сторонним организациям. Тем не менее, они создали небольшое внутреннее подразделение по координации проектов, чтобы обеспечить подотчетность поставщиков услуг и координировать действия всех заинтересованных сторон из 28 задействованных государственных организаций.

В октябре 2020 года - до разработки национальной платформы электронных платежей — ASSI организовала семинар по открытию с участием различных игроков финансового сектора. Он приветствовал комментарии и идеи от частных лиц для информирования о разработке и внедрении платформы.

Правительство Бенина также было готово помочь со стороны частного сектора и гражданского общества, когда начался кризис Covid-19. Начинающие компании, малые и средние предприятия, крупные корпорации, ученые, неправительственные организации и государственные учреждения собрались в 2020 году, чтобы создать «Целевую группу INNOV Covid-19» и провести мозговой штурм по поиску инновационных решений проблем, вызванных кризисом.

2020 год, когда предыдущий упорный труд приносил дивиденды

В прошлом году Монголия и Бенин добились огромного прогресса в цифровой трансформации государственного управления. Но это результат долгого и медленного процесса, который начался много лет назад. Они уже заложили важную основу, на которой можно было строить, включая набор и расширение прав и возможностей преданных лидеров, внедрение правильного цифрового управления, инвестирование в цифровую инфраструктуру и создание каналов для взаимодействия с представителями гражданского общества и частного сектора.

По сравнению со многими странами, кризис Covid-19 не оказал такого значительного влияния на планы цифровой трансформации Монголии и Бенина, потому что они уже знали, куда они движутся — пандемия только подтвердила, что они идут правильным путем.

автор: Клэр Бедуи — главный консультант Public Digital

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