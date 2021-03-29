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  29 марта 2021
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В Ташкенте прошли массовые беспорядки, названные пользователями соцсетей «митингом против ЛГБТ» (видео)

CentralAsia (UZ) -  Как сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента, накануне, 28 марта, примерно в 15:00 часов напротив проспекта Амира Темура 3-4 гражданина заподозрили молодого человека и девушку в принадлежности к ЛГБТ-активистам и напали на них. В сети Интернет распространились видео с места инцидента.

Видеозаписи, на которых мужчины идут по проезжей части, выкрикивая «Аллах Акбар», опубликовали социальные сети и Telegram-каналы.

Авторы видеозаписей утверждали, что на сквере проходит митинг против ЛГБТ, а его причиной стала состоявшаяся 26 марта встреча поклонников аниме, которых протестующие по незнанию приняли за представителей сексуальных меньшинств.

По словам авторов видеороликов, в митинге участвовали около 70 человек,

По данным правоохранительных органов, 12 граждан, которые затеяли скандал, были задержаны.

По данному факту Следственным отделом УКД ОВД Мирабадского района возбуждено Уголовное дело по ч.2, статьи 277 («Хулиганство») Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

В настоящее время ведется следствие.

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