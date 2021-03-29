На утро 29 марта в Казахстане коронавирус выявлен у 1492 человек

Казахстан, общество

9:18, 29 марта 2021

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CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1492 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб. В разрезе регионов: - город Алматы - 415; - город Нур-Султан - 346; - Алматинская область - 120; - Западно-Казахстанская область - 94; - Карагандинская область - 88; - Атырауская область - 75; - Актюбинская область - 61; - Акмолинская область - 52; - Павлодарская область - 46; - город Шымкент - 45; - Костанайская область - 39; - Восточно-Казахстанская область - 38; - Северо-Казахстанская область - 21; - Жамбылская область - 19; - Кызылординская область - 13; - Мангистауская область - 10; - Туркестанская область - 10. Таким образом, всего в стране выявлены 241 873 случая коронавируса. Коронавирус в Казахстане Карта распространения