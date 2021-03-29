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  29 марта 2021
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На утро 29 марта в Казахстане коронавирус выявлен у 1492 человек

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1492 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы - 415;

- город Нур-Султан - 346;

- Алматинская область - 120;

- Западно-Казахстанская область - 94;

- Карагандинская область - 88;

- Атырауская область - 75;

- Актюбинская область - 61;

- Акмолинская область - 52;

- Павлодарская область - 46;

- город Шымкент - 45;

- Костанайская область - 39;

- Восточно-Казахстанская область - 38;

- Северо-Казахстанская область - 21;

- Жамбылская область - 19;

- Кызылординская область - 13;

- Мангистауская область - 10;

- Туркестанская область - 10.

Таким образом, всего в стране выявлены 241 873 случая коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
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