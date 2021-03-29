На утро 29 марта в Казахстане коронавирус выявлен у 1492 человек
CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1492 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы - 415;
- город Нур-Султан - 346;
- Алматинская область - 120;
- Западно-Казахстанская область - 94;
- Карагандинская область - 88;
- Атырауская область - 75;
- Актюбинская область - 61;
- Акмолинская область - 52;
- Павлодарская область - 46;
- город Шымкент - 45;
- Костанайская область - 39;
- Восточно-Казахстанская область - 38;
- Северо-Казахстанская область - 21;
- Жамбылская область - 19;
- Кызылординская область - 13;
- Мангистауская область - 10;
- Туркестанская область - 10.
Таким образом, всего в стране выявлены 241 873 случая коронавируса.
Коронавирус в Казахстане
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