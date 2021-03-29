[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии выявили рекордное число заражений COVID-19 за сутки

CentralAsia (MNG) -  В Монголии за сутки коронавирус подтвердили у 575 человек. Ранее такого количества заболевших не фиксировали.

По состоянию на 29 марта в Монголии официально зафиксировано 7589 заразившихся с начала пандемии коронавируса. За последние сутки в стране выявлено 575 новых случаев в ходе ПЦР-тестирования 13 210 человек.

Представитель Минздрава уточнил, что 400 были зарегистрированы в Улан-Баторе, в то время, как остальные были подтверждены в регионах.

Выздоровели 4711 пациентов, при этом за последние сутки — 185 человек. На сегодняшний день лечение проходят 1693 пациента. Тяжелая форма заболевание протекает у 29 человек, 9 пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян подаст в отставку
  • На утро 29 марта в Казахстане коронавирус выявлен у 1492 человек
  • Фото — В Таджикистан с рабочим визитом прибыл президент Афганистана


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com