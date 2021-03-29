В Монголии выявили рекордное число заражений COVID-19 за сутки

CentralAsia (MNG) - В Монголии за сутки коронавирус подтвердили у 575 человек. Ранее такого количества заболевших не фиксировали.

По состоянию на 29 марта в Монголии официально зафиксировано 7589 заразившихся с начала пандемии коронавируса. За последние сутки в стране выявлено 575 новых случаев в ходе ПЦР-тестирования 13 210 человек.

Представитель Минздрава уточнил, что 400 были зарегистрированы в Улан-Баторе, в то время, как остальные были подтверждены в регионах.

Выздоровели 4711 пациентов, при этом за последние сутки — 185 человек. На сегодняшний день лечение проходят 1693 пациента. Тяжелая форма заболевание протекает у 29 человек, 9 пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии.

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