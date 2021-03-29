В Алматы жестоко убита 19-летняя девушка: её тело расчленили, каждый ноготь и зуб разложили по пакетам

CentralAsia (KZ) - Казахстанцев потрясло известие о жутком убийстве 19-летней девушки в Алматы. Аяжан Едилова училась в вузе, подрабатывала в салоне красоты и мечтала стать дизайнером одежды.



Как пишет «Настоящее время», 19 марта девушка вышла с работы, но в общежитие, где жила, так и не пришла. Первым тревогу забил ее парень. Он оповестил родственников Аяжан, а те обратились в полицию.



«Сестренка поехала в Медеуский РОВД и уже в 12 часов хотела написать заявление о том, что пропал человек. На это ей ответили, что сейчас многие сотрудники на усилении на митинге», – говорит Алмат Муликов, брат убитой.



Услышав такой ответ, родственники решили действовать сами – подключили волонтеров, нашли таксиста, который подвозил девушку, проверили записи с камер видеонаблюдения.



Узнав адрес, куда поехала Аяжан, родственники сообщили его в полицию и отправились туда сами. По приезде они увидели, что возле дома уже дежурят люди в формах и стоят машины скорой помощи. Спустя несколько минут родные стали свидетелями того, как из подъезда выводят окровавленного мужчину и увозят. Оказалось, что тело Аяжан к тому времени полиция уже нашла: ее жестоко убили, а затем расчленили.



«После того как сотрудники полиции попали в квартиру, они нашли тело девушки в расчлененном состоянии. Из показаний подозреваемого установлено, что он расчленил тело, чтобы скрыть преступные следы. Некоторые части успел вывезти за пределы Алатауского района и спрятал их в мусорных баках. Эти останки были обнаружены, назначена дополнительная судмедэкспертиза», – рассказывает ​Рустам Абдрахманов, заместитель начальника департамента полиции Алматы.



Но родным погибшей в тот вечер полицейские так и не сообщили, что девушка уже мертва. Заявили: девушки в квартире нет, приходите завтра в отделение. Об убийстве родственники узнали лишь на следующий день из СМИ. Детали убийства шокировали всю страну.



«У нее был вырезан каждый ноготь, каждый зуб был выбит. Зачем он не спеша отрезал голову ей и варил в воде. ​То есть от головы остался голый череп и все», – рассказывает Алмат Муликов, брат убитой.



По данным полиции, квартиру пришлось брать штурмом: предполагаемый убийца долго не открывал дверь и пытался покончить с собой, перерезав себе горло. Подозреваемому 28 лет, он уроженец Туркестанской области, имеет высшее медицинское образование, снимал в Алматы квартиру. Сейчас он находится в больнице под усиленной охраной.



Родственники убитой опасаются, что Аяжан — не первая его жертва, и считают, что девушку обманом заманили в квартиру. Что касается предполагаемого убийцы, то они требуют для мужчины высшей меры наказания, но не исключают, что его могут признать невменяемым, что даст убийце возможность избежать ответственности. Родные Аяжан уже записали обращение к президенту Казахстана и просят его обратить внимание на это преступление. ​



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