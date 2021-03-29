В Ташкент доставили 1 миллион доз китайско-узбекской вакцины

CentralAsia (UZ) - В Ташкент в конце прошлой недели доставили партию китайско-узбекской вакцины против коронавируса ZF-UZ-VAC2001 из 1 миллиона доз. Об этом сообщила Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана.

По данным ведомства, данная вакцина может защитить и от «британского штамма» и других новых штаммов коронавируса.

Отмечается, что при разработке вакцины ZF-UZ-VAC2001 внешний белок коронавируса был синтезирован биотехнологическим методом, при введении ее в организм формируется иммунный ответ на этот белок.

«Считается, что такие вакцины имеют самый высокий профиль безопасности по сравнению с другими типами вакцин», – говорится в сообщении.

На сегодняшний день в рамках III фазы исследований вакцины ZF-UZ-VAC2001 в Узбекистане были вакцинированы более 7000 человек, состояние каждого добровольца отслеживается.

«В ходе исследований, которые проводятся с декабря прошлого года, не было зарегистрировано серьезных побочных эффектов у вакцинированных добровольцев», – сообщили в Министерстве инновационного развития Узбекистана.

Вакцина ZF-UZ-VAC2001 была разработана Институтом микробиологии при Академии наук Китая и компанией Zhifei Longcom Biopharmaceutical. Узбекистан был назван соавтором вакцины за вклад в ее испытания. Вакцина ZF-UZ-VAC 2001 стала первой вакциной от коронавируса, зарегистрированной в Узбекистане.

Ранее заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Атабеков в интервью телеканалу «Sevimli» сообщил, что вакцинация населения Узбекистана от коронавируса вакциной AstraZeneca начнется 1 апреля текущего года.

Однако, как сообщили позже местные СМИ, начало кампании может быть отложено на 5 апреля в связи с тем, что сотрудники медицинской сферы отдыхали несколько дней во время Навруза.

Сообщается, что вакцинация начнется в больших городах и областных центрах.