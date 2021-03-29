В Казахстане за сутки от коронавируса вылечились почти 800 человек

Казахстан, общество

9:44, 29 марта 2021

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// АКИpress CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 788 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 217 168 человек, передает оперативный штаб. В разрезе регионов: - Нур-Султан - 26 853; - Алматы - 26 820; - Восточно-Казахстанская область - 20 647; - Павлодарская область - 18 410; - Атырауская область - 17 688; - Карагандинская область - 15 685; - Акмолинская область - 14 432; - Северо-Казахстанская область - 12 562; - Костанайская область - 12 191; - Западно-Казахстанская область - 12 082; - Алматинская область - 11 233; - Жамбылская область - 6044; - Шымкент - 5795; - Актюбинская область - 4490; - Туркестанская область - 4307; - Мангистауская область - 4039; - Кызылординская область - 3890. Коронавирус в Казахстане Карта распространения