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  29 марта 2021
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В Казахстане за сутки от коронавируса вылечились почти 800 человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 788 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 217 168 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 26 853;

- Алматы - 26 820;

- Восточно-Казахстанская область - 20 647;

- Павлодарская область - 18 410;

- Атырауская область - 17 688;

- Карагандинская область - 15 685;

- Акмолинская область - 14 432;

- Северо-Казахстанская область - 12 562;

- Костанайская область - 12 191;

- Западно-Казахстанская область - 12 082;

- Алматинская область - 11 233;

- Жамбылская область - 6044;

- Шымкент - 5795;

- Актюбинская область - 4490;

- Туркестанская область - 4307;

- Мангистауская область - 4039;

- Кызылординская область - 3890.

Коронавирус в Казахстане
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