В Казахстане за сутки от коронавируса вылечились почти 800 человек
CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 788 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 217 168 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 26 853;
- Алматы - 26 820;
- Восточно-Казахстанская область - 20 647;
- Павлодарская область - 18 410;
- Атырауская область - 17 688;
- Карагандинская область - 15 685;
- Акмолинская область - 14 432;
- Северо-Казахстанская область - 12 562;
- Костанайская область - 12 191;
- Западно-Казахстанская область - 12 082;
- Алматинская область - 11 233;
- Жамбылская область - 6044;
- Шымкент - 5795;
- Актюбинская область - 4490;
- Туркестанская область - 4307;
- Мангистауская область - 4039;
- Кызылординская область - 3890.
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