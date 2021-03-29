[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
За сутки в Казахстане снизилось число заболевших коронавирусной пневмонией

CentralAsia (KZ) -  Оперативный штаб Министерства здравоохранения Казахстана опубликовал информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 29 марта.

Так, за сутки в стране зафиксировано 22 случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 летальных исхода и 217 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 50 433, летальных случаев - 682, выздоровевших - 47 645.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • На утро 28 марта в Казахстане коронавирус выявлен у 1596 человек
  • За сутки в Казахстане снизилось число заболевших коронавирусной пневмонией
  • Число заразившихся коронавирусом в Монголии превысило 7 тысяч


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com