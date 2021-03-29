За сутки в Казахстане снизилось число заболевших коронавирусной пневмонией

CentralAsia (KZ) - Оперативный штаб Министерства здравоохранения Казахстана опубликовал информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 29 марта.

Так, за сутки в стране зафиксировано 22 случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 летальных исхода и 217 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 50 433, летальных случаев - 682, выздоровевших - 47 645.

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