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  29 марта 2021
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Ученый предупредил о массовом заражении коронавирусом сельскохозяйственных и домашних животных

CentralAsia (CA) -  Следующий этап эпидемии — заражение коронавирусом сельскохозяйственных и домашних животных. Об этом в интервью «Известиям» рассказал директор Института им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

«Коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал. И когда мы в течение года защитим человечество с помощью хороших вакцин, к этому моменту будут заражены домашние животные, а избавляться от любимых питомцев никто не собирается. Поэтому вокруг нас будут присутствовать постоянно очаги этого возбудителя, который при этом будет еще эволюционировать», - заявил ученый.

По словам академика, человечеству надо быть готовым к длительному сосуществованию с возбудителем COVID-19, который кажется Александру Гинцбургу одним из самых опасных вирусов.

«Вирус создан так, что если специально карандашиком рисовать самый неприятный вариант для человечества в плане взаимодействия с каким-то инфекционным объектом, — то был бы нарисован SARS-CoV-2», - отметил академик.

Даже ВИЧ, по его мнению, хотя и является особым вирусом, но он не отличается такой широтой поражения как человеческих клеток, так и клеток других млекопитающих.

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