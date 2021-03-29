В Узбекистане в автомобиле обнаружили живого львёнка (видео)

- Узбекистан, общество
- 10:07, 29 марта 2021
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CentralAsia (UZ) - Власти Узбекистана рассказали подробности инцидента со львенком, найденным некоторое время назад на одной из улиц Самарканда. Видеозапись, как детеныша поднимают с асфальта и укладывают в багажник автомобиля, широко разошлась в соцсетях.
В Государственном комитете экологии сообщили, что львенка нашли в ходе досмотра автомобиля, ехавшего из Кашкадарьи в Андижан в результате рейда, проведенного сотрудниками Управления экологии и охраны окружающей среды Самаркандской области и органов внутренних дел.
"На вопросы специалистов регионального департамента экологии о том, откуда, куда и зачем он вез львенка, водитель не смог дать четкого ответа. Он также не предоставил документы, затем, сказав "я принесу документы", гражданин оставил львенка и убежал", - сообщили СМИ.
Вскоре мужчину задержали, идет предварительное следствие.
Зверь помещен на временное содержание в управление экологии Самаркандской области.