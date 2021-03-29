[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане в автомобиле обнаружили живого львёнка (видео)

CentralAsia (UZ) -  Власти Узбекистана рассказали подробности инцидента со львенком, найденным некоторое время назад на одной из улиц Самарканда. Видеозапись, как детеныша поднимают с асфальта и укладывают в багажник автомобиля, широко разошлась в соцсетях.

В Государственном комитете экологии сообщили, что львенка нашли в ходе досмотра автомобиля, ехавшего из Кашкадарьи в Андижан в результате рейда, проведенного сотрудниками Управления экологии и охраны окружающей среды Самаркандской области и органов внутренних дел.

"На вопросы специалистов регионального департамента экологии о том, откуда, куда и зачем он вез львенка, водитель не смог дать четкого ответа. Он также не предоставил документы, затем, сказав "я принесу документы", гражданин оставил львенка и убежал", - сообщили СМИ.

Вскоре мужчину задержали, идет предварительное следствие.

Зверь помещен на временное содержание в управление экологии Самаркандской области.

print
  • Число жертв коронавируса в России увеличилось на 336 человек за сутки
  • Канадская разведка лития расширяется в Монголии
  • За сутки в Казахстане снизилось число заболевших коронавирусной пневмонией


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com