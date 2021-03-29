[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Берлине полиция разогнала «юбилейную» акцию противников карантина

CentralAsia (CA) -  Берлинская полиция разогнала «юбилейную» манифестацию противников карантинных мер. Год назад граждане, выступающие против жёстких ограничений, собрались на первую подобную акцию протеста.

Как сообщает Euronews, в этот раз арестованы десятки участников митинга, организаторам предъявлены обвинения в нарушении правил социального дистанцирования и карантина.

На время шествия пришлось остановить работу пункта вакцинации, мимо которого шли собравшиеся.

В Германии манифестации против жёстких мер проходят регулярно. Правозащитники называют действия властей нарушением конституции, сотрудники наиболее пострадавших отраслей требуют компенсаций или разрешения возобновить работу.

В стране продолжают действовать относительно жёсткие ограничения. Тем не менее, на фоне растущей социальной напряжённости на минувшей неделе федеральное правительство отменило некоторые новые меры, о введении которых было объявлено ранее. Канцлер Ангела Меркель лично извинилась перед согражданами, назвав новые ограничения ошибкой.

print
  • Гражданка Монголии во Вьетнаме не может вернуться на родину из-за пандемии
  • Крупный контейнеровоз, перекрывший Суэцкий канал, сняли с мели (видео)
  • В Ташкенте прошли массовые беспорядки, названные пользователями соцсетей «митингом против ЛГБТ» (видео)


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com