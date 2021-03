Крупный контейнеровоз, перекрывший Суэцкий канал, сняли с мели (видео)

CentralAsia (CA) - Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале 23 марта, сняли с мели,. Об этом пишет транспортная компания Inchcape.



Как пишут СМИ, снять судно с мели удалось после того, как спасательные команды извлекли 27 тыс. кубометров песка, в котором застрял контейнеровоз.



23 марта Ever Given перегородило южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури, изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега русла. Контейнеровоз длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тыс. тонн направлялся из Китая в Нидерланды.



В итоге движение по каналу оказалось заблокированным. Компания Evergreen, в управлении которой находится контейнеровоз, 26 марта заявляла, что потребуется как минимум два-три дня, чтобы снять судно с мели. В связи с этим образовался затор более чем из 450 судов.



BREAKING : EVER GIVEN ship has been UNSTUCK & Moving into #Suez Canal after 6 Days!!



Egyptian crew managed to float it moments ago. It’s 5:42 am there: pic.twitter.com/GoMlYjQerL