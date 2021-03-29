Фото — В Таджикистан с рабочим визитом прибыл президент Афганистана

- Таджикистан, общество
- 11:02, 29 марта 2021
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CentralAsia (TJ) - Утром 29 марта президент Исламской Республики Афганистан Мухаммад Ашраф Гани прибыл в Таджикистан с официальным визитом и для участия в работе Девятого заседания министров «Сердце Азии — Стамбульский процесс». Об этом сообщает «Ховар».
В Международном аэропорту Душанбе гостя встретили премьер-министр Таджикистан Кохир Расулзода и другие официальные лица.
Сегодня во Дворце нации состоятся встречи и переговоры высшего уровня Таджикистана и Афганистана с участием Эмомали Рахмона.
Сегодня также ожидается встреча президента Афганистана с премьер-министром страны Кохиром Расулзода, председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоиром Зокирзода, преподавателями и студентами Таджикского национального университета.