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  29 марта 2021
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В Туркменистане впервые в истории прошли выборы в верхнюю палату парламента

CentralAsia (TM) -  В Туркменистане 28 марта впервые прошли выборы в верхнюю палату парламента. Как сообщило государственное агентство ТDН, голосование связано с переходом страны к двухпалатной системе парламента. Соответствующие изменения внес в конституцию президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Как передает ТДХ, голосование началось в 10 часов утра, за их законностью следили 440 национальных наблюдателя.

На данный момент голосование завершено и избиркомы в регионах и в Ашхабаде начали подсчет голосов. Места в Халк Маслахаты получат 48 человек.

Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов зарегистрировала 111 кандидатов. 16 из них были выдвинуты велаятскими и Ашхабадским городским халк маслахаты (народные советы), 95 – этрапскими и городскими халк маслахаты.

Согласно принятой в сентябре 2020 года новой версии Конституции, в которой прописаны изменения в структуре ставшего двухпалатным парламента, верхняя палата будет состоять из 56 человек. Помимо выдвинутых тайным голосованием на заседаниях местных халк маслахаты кандидатов, еще восемь будут назначаться президентом.

Текст Конституции редакции 2020 года на сайте Министерства адалат (юстиции) все еще не опубликован.

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