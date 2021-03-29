Uzbekistan Airways перешла на новые правила провоза багажа - по количеству мест

CentralAsia (UZ) - C 28 марта авиакомпания Uzbekistan Airways ввела нормы провоза багажа по принципу piece concept (по количеству мест). Об этом сообщила пресс-служба компании. Раньше в Узбекистане использовали систему weight concept (по весу).

Как сообщается, система "рiece concept" будет на всех направлениях, кроме Узбекистан — Стамбул/ Дубай/ Шарджа и обратно.

По новым правилам, в бизнес-классе будет разрешаться одно регистрируемое место весом не более 32 кг и габаритом не более 158 см по сумме трех измерений и

одно регистрируемое место весом не более 10 кг и габаритами не более 115 см по сумме трех измерений.

В экономклассе - 1 регистрируемое место весом не более 23 кг и габаритом не более 158 см по сумме трех измерений — 1 регистрируемое место весом не более 10 кг и габаритами не более 115 см по сумме трех измерений.

Для ручной клади в экономклассе разрещено 1 место (8 кг), в бизнес-классе — 1 место (10 кг).