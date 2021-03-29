За сутки в Узбекистане выявили 196 случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) - За сутки, 28 марта, количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 82536 (+196).

По данным Минздрава страны, случаи новых заболеваний выявлены в 9 регионах страны, а также в городе Ташкенте (+164).

Всего выздоровели 80667 (+144) человек, показатель выздоровления составил 98%.

Из 1243 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 191 находятся в тяжёлом состоянии и 85 - в крайне тяжёлом.

По официальным данным, всего летальных исходов с начала пандемии - 626 человек.

Днём ранее в стране было выявлено 194 новых случаев коронавируса.

