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  29 марта 2021
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За сутки в Узбекистане выявили 196 случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) -  За сутки, 28 марта, количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 82536 (+196).

По данным Минздрава страны, случаи новых заболеваний выявлены в 9 регионах страны, а также в городе Ташкенте (+164).

Всего выздоровели 80667 (+144) человек, показатель выздоровления составил 98%.

Из 1243 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 191 находятся в тяжёлом состоянии и 85 - в крайне тяжёлом.

По официальным данным, всего летальных исходов с начала пандемии - 626 человек.

Днём ранее в стране было выявлено 194 новых случаев коронавируса.

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