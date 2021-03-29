Глава МИД Туркменистана посетит Россию с рабочим визитом

CentralAsia (TM) - Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов 30 марта - 2 апреля совершит рабочий визит в Российскую Федерацию, в рамках которого примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов в рамках визита проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«В период с 30 марта по 2 апреля заместитель председателя кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана посетит Российскую Федерацию с рабочим визитом, в ходе которого состоятся переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым», – сказала дипломат.

«Высокий гость примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ, уделит внимание основным вопросам повестки дня российско-туркменской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, сопредседателем которой он является, - добавила Захарова. – Ожидается, что стороны обсудят ключевые темы двустороннего сотрудничества, актуальные сюжеты региональной и глобальной безопасности, а также взаимодействие в межгосударственных организациях».

Как сообщила Захарова, также подготовлен к подписанию главами внешнеполитических ведомств Меморандум о взаимопонимании между правительствами РФ и Туркменистана по вопросам обеспечения биологической безопасности.