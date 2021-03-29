В Чехии выявили новый штамм коронавируса

CentralAsia (CA) - В чешском городе Брно работники специализированной лаборатории Elisabeth Pharmacon обнаружили ранее не описанную мутацию коронавируса, сообщает Чешское телевидение.



Отмечается, что этот вариант коронавируса не является более опасным, чем британский или южноафриканский штаммы вирусы. Директор лаборатории Омар Шери заявил, что существующие вакцины эффективны против этой мутации. В тоже время ученые продолжают исследования.



Elisabeth Pharmacon открылась в 2011 году и работает на чешском и зарубежных рынках в первую очередь как производитель диагностических медицинских устройств или дистрибьютор лабораторных материалов и оборудования. С приходом пандемии она также сосредоточилась на борьбе с коронавирусом.

