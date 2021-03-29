Тысячи иностранцев едут в Сербию за бесплатной вакцинацией

CentralAsia (CA) - Тысячи людей из Черногории, Северной Македонии, а также Боснии и Герцеговины прибыли в Сербию, чтобы привиться от коронавируса, сообщает Euronews.



Ранее власти республики предложили иностранцам бесплатно вакцинироваться 27 и 28 марта. Инициатива вызвала огромный отклик. В самой Сербии иммунизация населения проходит успешно, в том числе благодаря закупкам в большом объеме российского препарата «Спутник V» и китайского Sinopharm. Здесь так же применяют Pfizer-BioNTech и AstraZeneca.



В Северной Македонии прививать от коронавируса начали около месяца назад Pfizer-BioNTech и «Спутник V». Препаратов не хватает. В воскресенье государство с населением два миллиона человек, получила 24 тысячи дозы вакцины в рамках международного механизма COVAX .



В столицу Боснии и Герцеговины Сараево прилетел санитарный самолет из Анкары. На борту — 30 тысяч доз прививки Sinovac, произведенной китайской компанией. Оказать помощь государству, расположенному юго-восточной части Европы, ранее обещал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.



Массовую вакцинацию населения в воскресенье начала Албания. Тирана приобрела 192 тысячи дозы китайского препарата Sinovac. Ранее Албания получила менее ста тысяч доз Pfizer-BioNTech и «Спутник V».

