В мире повторное заражение коронавирусом встречается чаще, чем предполагалось

CentralAsia (CA) - Из 10,7 млн жителей Чехии от коронавируса скончались 25 тыс. человек. Таким образом, в стране наблюдается наибольшая в мире смертность из расчета на душу населения, составляющая сейчас почти 0,24%, пишет австрийское издание Der Standard.



Также в последнее время в Чехии резко возросло и число повторных заражений COVID-19. Как сообщил Минздрав страны, по состоянию на конец февраля было зарегистрировано 1,4 тыс. случаев повторного заражения людей коронавирусом. К концу января было известно только 158 таких случаях.



Согласно исследованию, опубликованному в журнале European Journal of Clinical Investigation, перенесенное заболевание коронавирусом сокращает риск повторного заражения на 91%. А в новом исследовании датских ученых был использован похожий метод оценки, но полученные данные оказались гораздо хуже. Команда ученых под руководством Кристиана Хольма Хансена из Датского государственного института сывороток в Копенгагене и Лондонской школы гигиены и тропической медицины проанализировала данные 525 339 людей, которые сдавали тест на коронавирус весной во время первой волны. Из них у 11 068 людей (2,11%) тест был положительным, отмечает издание.



Среди людей с положительным результатом теста 72 человека (0,65%) снова оказались инфицированы во время второй волны осенью. При этом из 514 271 человека, у которых изначально был отрицательный тест, заражены оказались 16 819 людей (3,27%). Так авторы статьи определили защищенность от повторного заражения, которая, по их данным, составляет 80,5%. Как выяснили авторы исследования, особенно плохую защиту (только 47,1%) перенесенное заболевание COVID-19 дает людям старше 65 лет.



Как считают исследователи, эти результаты показывают, что все меры для защиты от заражения, в частности для пожилых людей, важны и для тех, кто уже перенес коронавирус. Кроме того, новое исследование показывает, что люди, перенесшие заражение коронавирусом, также должны вакцинироваться, так как на естественную защиту полагаться нельзя, заключает Der Standard.