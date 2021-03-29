[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Франция стала лидером по темпам распространения коронавируса в Европе

CentralAsia (CA) -  В Великобритании темпы выявления новых случаев коронавируса снижаются, как и уменьшается число летальных исходов. Власти и медики связывают эти явления с массированной вакцинацией — к настоящему моменту 30 млн жителей Соединенного Королевства получили хотя бы первую дозу прививки, это чуть больше половины всего взрослого населения Альбиона.

«Возобновление путешествий будет связано с проблемами, сегодня это очевидно. Мы видим, как растет число заражений у наших ближайших соседей. Раньше эта тенденция повторилась бы и у нас. В этот раз мы надеемся, что этого не случится, поскольку вакцинация идет полным ходом. Но осторожность в том, что касается беспрепятственных поездок не помешает», - передает слова члена кабинета министров Великобритании Оливера Доудена Euronews.

Франция в настоящий момент стала лидером по уровню и темпам заражения — цифра выявленных вирусоносителей приближается к 4 млн 600 тыс человек, врачи пишут открытые письма, сообщая, что если уровень заражений не снизится, им придется заниматься сортировкой больных, принимая в расчет их шансы на выживание, как это обычно происходит в условиях военно-полевого госпиталя.

В Словении, население которой чуть больше двух миллионов человек, с начала пандемии вирусом заразился каждый десятый житель страны.

Любляна решила притормозить темпы распространения инфекции, введя новый локдаун.
С понедельника тут закрыто все, кроме продуктовых лавок. Выезд за пределы страны возможен только по очень уважительной причине и с предъявлением отметки о прививке или о наличии антител.

print
  • В Алматы жестоко убита 19-летняя девушка: её тело расчленили, каждый ноготь и зуб разложили по пакетам
  • В Монголии выявили рекордное число заражений COVID-19 за сутки
  • В Чехии выявили новый штамм коронавируса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com