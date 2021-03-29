Франция стала лидером по темпам распространения коронавируса в Европе

CentralAsia (CA) - В Великобритании темпы выявления новых случаев коронавируса снижаются, как и уменьшается число летальных исходов. Власти и медики связывают эти явления с массированной вакцинацией — к настоящему моменту 30 млн жителей Соединенного Королевства получили хотя бы первую дозу прививки, это чуть больше половины всего взрослого населения Альбиона.



«Возобновление путешествий будет связано с проблемами, сегодня это очевидно. Мы видим, как растет число заражений у наших ближайших соседей. Раньше эта тенденция повторилась бы и у нас. В этот раз мы надеемся, что этого не случится, поскольку вакцинация идет полным ходом. Но осторожность в том, что касается беспрепятственных поездок не помешает», - передает слова члена кабинета министров Великобритании Оливера Доудена Euronews.



Франция в настоящий момент стала лидером по уровню и темпам заражения — цифра выявленных вирусоносителей приближается к 4 млн 600 тыс человек, врачи пишут открытые письма, сообщая, что если уровень заражений не снизится, им придется заниматься сортировкой больных, принимая в расчет их шансы на выживание, как это обычно происходит в условиях военно-полевого госпиталя.



В Словении, население которой чуть больше двух миллионов человек, с начала пандемии вирусом заразился каждый десятый житель страны.



Любляна решила притормозить темпы распространения инфекции, введя новый локдаун.

С понедельника тут закрыто все, кроме продуктовых лавок. Выезд за пределы страны возможен только по очень уважительной причине и с предъявлением отметки о прививке или о наличии антител.

