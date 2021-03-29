В Монголии каждый седьмой человек старше 18 лет вакцинирован от коронавируса

CentralAsia (MNG) - На сегодняшний день в Монголии 279 069 человек вакцинированы от коронавируса, а 55 процентов целевой группы населения вакцинированы первой дозой коронавируса. Другими словами, каждый седьмой человек старше 18 лет вакцинирован. Это самый высокий показатель в западной части Тихого океана и в мире, заявила начальник отдела Минздрава Г.Болдмаа.



Что касается поставок вакцины, то в апреле будут доставлены 900 000 доз китайского препарата Sinopharm. В то же время российская вакцина Sputnik V достигнет миллиона доз, поэтому она продолжит широкомасштабную кампанию иммунизации.

«Кроме того, 10-го числа следующего месяца начнется прием второй дозы вакцин Sinopharm и AstraZeneca. Процент вакцинированных работников выше у медицинских работников, групп реагирования, учебных заведений, торговых организаций и предприятий, которые продолжают свою деятельность. В настоящее время вакцинируются люди старше 50 лет. На этой неделе мы также готовимся к вакцинации молодых людей в возрасте 18-25 лет, добавила Г.Болдмаа.

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