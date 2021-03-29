[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии каждый седьмой человек старше 18 лет вакцинирован от коронавируса

CentralAsia (MNG) -  На сегодняшний день в Монголии 279 069 человек вакцинированы от коронавируса, а 55 процентов целевой группы населения вакцинированы первой дозой коронавируса. Другими словами, каждый седьмой человек старше 18 лет вакцинирован. Это самый высокий показатель в западной части Тихого океана и в мире, заявила начальник отдела Минздрава Г.Болдмаа.

Что касается поставок вакцины, то в апреле будут доставлены 900 000 доз китайского препарата Sinopharm. В то же время российская вакцина Sputnik V достигнет миллиона доз, поэтому она продолжит широкомасштабную кампанию иммунизации.

«Кроме того, 10-го числа следующего месяца начнется прием второй дозы вакцин Sinopharm и AstraZeneca. Процент вакцинированных работников выше у медицинских работников, групп реагирования, учебных заведений, торговых организаций и предприятий, которые продолжают свою деятельность. В настоящее время вакцинируются люди старше 50 лет. На этой неделе мы также готовимся к вакцинации молодых людей в возрасте 18-25 лет, добавила Г.Болдмаа.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • История двух стран: как Монголия и Бенин ускоряют процесс цифрового правительства
  • Фото — На Пекин вновь обрушилась песчаная буря
  • В Суэцком канале готовят частичную разгрузку контейнеровоза Ever Given


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com