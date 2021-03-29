В Самарканде пять человек отравились угарным газом, четверо погибли

CentralAsia (UZ) - В Самарканде сразу четыре человека скончались, отравившись угарным газом. Ещё один попал в больницу.

Как сообщила прокуратура Самаркандской области, 28 марта пять человек, временно проживавших в махалле «М.Шайхзода» в Самарканде, отравились угарным газом из голландской печи, сложенной в доме.

В результате несчастного случая четыре человека скончались, один гражданин был госпитализирован в больницу с симптомами тяжелого отравления.

По данному факту прокуратура города Самарканда проводит следственные действия.