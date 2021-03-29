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  29 марта 2021
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Министр иностранных дел Узбекистана посетит Душанбе
Министр Абдулазиз Камилов
Министр Абдулазиз Камилов

CentralAsia (UZ) -  Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов 30 марта посетит Душанбе, где примет участие в 9-й министерской конференции Диалога «Сердце Азии – Стамбульский процесс».

По данным МИД, на форуме планируется обсудить вопросы обеспечения безопасности и дальнейшего развития регионального экономического сотрудничества, а также укрепления мер доверия между странами-участницами в целях содействия стабилизации положения в Афганистане и его социально-экономическому восстановлению.

Тема конференции «Укрепление консенсуса для мира и развития». Планируется, что форум начнется со вступительных речей Президента Таджикистана и Президента Афганистана, который прибудет в Душанбе с официальным визитом.

На конференции будут присутствовать и выступят министры иностранных дел 15 стран-участниц, а также примут участие в виртуальном формате представители 16 стран-доноров и руководители 16 региональных и международных организаций.

Ожидается, что по итогам конференции будет принята Душанбинская декларация.

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