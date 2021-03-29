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  29 марта 2021
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Глава Ферганской области сообщил об открытии с 1 апреля дороги в эксклав Сох через Риштан

CentralAsia (UZ) -  Глава Ферганской области Хайрулло Бозоров в интервью Kun.uz сообщил о том, что в ходе встреч правительственных делегаций Кыргызстана и Узбекистана, состоявшихся 24-25 марта в городе Ташкенте, решился ряд сложных приграничных вопросов.

По его словам, с 1 апреля откроется трасса, ведущая в Сохский район через Риштан. Раньше нужно было проделать путь в 80 км, чтобы попасть в этот район, а теперь, по новой дороге – всего лишь 19 км.

Хоким сообщил о планируемом запуске рейсов микроавтобусов для перевозки пассажиров в Сохский район.

Сообщается, что кроме того, узбекская сторона взяла на себя ремонт трассы, ведущей в Сох.

Дорога Сох-Риштан была закрыта в 2013 году после конфликта на границе Кыргызстана и Узбекистана.

Сохский район Узбекистана площадью 350 квадратных километров полностью окружен территорией Баткенской области Кыргызстана. Чтобы попасть в Сох из Узбекистана, надо проехать примерно 20 километров по территории Кыргызстана.

Жители анклава — граждане Узбекистана, но почти все они этнические таджики, которые, привлеченные богатыми пастбищами региона и близостью к реке Сох, поселились в регионе несколько веков назад.

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