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  29 марта 2021
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В США начнутся слушания по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда
Фото: Reuters
Фото: Reuters

CentralAsia (CA) -  В Миннеаполисе, штат Миннесота, в понедельник начинаются слушания в рамках в уголовного процесса над бывшим полицейским Дереком Шовином, обвиняемым в убийстве Джорджа Флойда, сообщает ВВС.

Джордж Флойд погиб во время задержания полицейскими в мае прошлого года. При задержании Шовин в течение восьми минут удерживал его, надавливая коленом на шею - несмотря на то, что Флойд больше 20 раз сказал, что задыхается.

Снятое прохожими видео задержания моментально распространилось в соцсетях и вызвало волну протестов по всему миру.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть Флойда была насильственной.

Шовин обвиняется в непредумышленном убийстве и причинении смерти по неосторожности, и ему грозит срок до 65 лет в тюрьме. Троих его сослуживцев, присутствовавших в момент задержания, будут судить отдельно.

Семья Флойда уже получила компенсацию от городских властей Миннеаполиса в размере 27 млн долларов в рамках отдельного гражданского иска.

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