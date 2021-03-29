В США начнутся слушания по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда

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CentralAsia (CA) - В Миннеаполисе, штат Миннесота, в понедельник начинаются слушания в рамках в уголовного процесса над бывшим полицейским Дереком Шовином, обвиняемым в убийстве Джорджа Флойда, сообщает ВВС.



Джордж Флойд погиб во время задержания полицейскими в мае прошлого года. При задержании Шовин в течение восьми минут удерживал его, надавливая коленом на шею - несмотря на то, что Флойд больше 20 раз сказал, что задыхается.



Снятое прохожими видео задержания моментально распространилось в соцсетях и вызвало волну протестов по всему миру.



Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть Флойда была насильственной.



Шовин обвиняется в непредумышленном убийстве и причинении смерти по неосторожности, и ему грозит срок до 65 лет в тюрьме. Троих его сослуживцев, присутствовавших в момент задержания, будут судить отдельно.



Семья Флойда уже получила компенсацию от городских властей Миннеаполиса в размере 27 млн долларов в рамках отдельного гражданского иска.