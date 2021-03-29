В Ташкенте избили блогера, призывавшего отменить уголовное наказание за гомосексуализм

CentralAsia (UZ) - Блогер, планировавший провести 28 марта на проспекте Амира Темура в центре Ташкента очередное мероприятие для поклонников японского аниме и корейской поп-музыки, в тот вечер был избит группой неизвестных.

Блогер Миразиз Бозоров незадолго до избиения, 28 марта, сообщил журналистам, что воскресное мероприятие, запланированное на 28 марта, было отменено вскоре после нападения примерно 100 агрессивно настроенных человек.

Вечером 28 марта Миразиз Бозоров был избит бейсбольной битой неизвестными в маске перед его домом. Блогер, получивший серьезные травмы, был госпитализирован.

По данным пресс-службы ГУВД Ташкента, у Бозорова диагностированы открытая и закрытая черепно-мозговые травмы, ушиб мягких тканей груди и живота, открытый перелом правой ноги.

По данному факту Следственным отделом при УКД ОВД Мирабадского района возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РУз (Умышленное средней тяжести телесное повреждение).

В настоящее время создана следственная группа по выявлению лиц, нанесших М. Базарову телесные повреждения.

Миразиз Бозоров ведет страницу в Telegram под названием «Канал Базарова». В своих постах он неоднократно призывал исключить статью «гомосексуализм» из Уголовного кодекса Узбекистана. Он неоднократно критиковал президента Мирзияева на своем канале, писал о растущей коррупции, называя экономические реформы и политику Мирзияева «огромной потерей» и обвиняя правительство в «краже денег у людей» во время карантина. Он призывал людей «бойкотировать» выборы.

Летом прошлого года блогер Миразиз Бозоров опубликовал в Facebook обращение к Международному валютному фонду и Азиатскому банку развития с просьбой не предоставлять кредиты Узбекистану без обеспечения контроля над их использованием.

Миразиз Бозоров сообщил журналистам, что за последние две недели он получал различные угрозы и подавал жалобу в правоохранительные органы не менее десяти раз, но там не не приняли его заявление.