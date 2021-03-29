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  29 марта 2021
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Границы не откроются до 2023 года, - генконсул Туркменистана в Казани

CentralAsia (TM) -  Генеральный консул Туркменистана в Казани Атадурды Байрамов на встрече со студентами в Ульяновске заявил, что открытия границ между государствами не стоит ожидать ранее 2023 года.

Встреча консула со студентами состоялась 26 марта в здании Ульяновского государственного педагогического университета. Как сообщает «УлПресса», сначала дипломат побеседовал с ректором Игорем Петрищевым, а затем провел собрание с туркменскими студентами этого и других ульяновских вузов.

Источники turkmen.news рассказали, о чем шла речь на этом собрании. По их информации, Байрамов пытался поговорить о возможном открытии в вузе Центра туркменского языка и культуры, а также о культурно-спортивных мероприятиях. Но учащимся удалось перевести разговор на действительно интересующие их темы.

В частности, они спросили, когда будут открыты границы между Россией и Туркменистаном. С начала эпидемии COVID-19 студенты остаются в Ульяновске без возможности съездить домой на каникулы. В России застряли и выпускники ульяновских вузов. Байрамов заявил, что надеяться на открытие границ ранее 2023 года не стоит.

При этом консул пообещал, что выпускников вузов заберут домой вывозными рейсами. Он акцентировал внимание на том, что им предстоит служба в армии.

Это второй за две недели визит Байрамова в российские вузы. 18 марта сообщалось о встрече консула с туркменскими студентами в Набережных Челнах. Там учащиеся задавали вопросы о сложностях с получением денежных переводов от родителей, а дипломат рекомендовал им создавать фольклорные и спортивные коллективы.

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