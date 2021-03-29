Услуги государственной юридической помощи Монголии будут расширены

CentralAsia (MNG) - Постоянный комитет по вопросам юстиции поддержал обсуждение на пленарном заседании проекта новой редакции Закона о правовой помощи Монголии.

Отметив, что Закон о правовой помощи, вступивший в силу в 2014 году, предоставляет бесплатную государственную юридическую помощь только неплатежеспособным ответчикам, министр юстиции и внутренних дел Х. Нямбаатар сказал: «Государственный адвокат Центра правовой помощи при Министерстве юстиции несет ответственность за предоставление юридических услуг и юридических консультаций малоимущим ответчикам. У центра 31 филиал и 72 сотрудника в восьми районах Улан-Батора, 21 области и двух суммах. С 2014 по 2020 год центр предоставил юридические консультации 62 502 гражданам и оказал юридические услуги 19 042 лицам, участвовавшим в 17 506 уголовных делах».

В законопроекте уточняются основания для отказа в оказании правовой помощи, право на обжалование в случае несогласия с решением об отказе, а также обязанности граждан и правоохранительных органов. Он определяет структуру, организацию и функции организаций по оказанию юридической помощи, а также разъясняет правовой статус, условия работы, гарантии и другие связанные с этим вопросы государственного поверенного.

Инициаторы законопроекта считают, что единая система правовой помощи и база данных должны быть созданы путем гармонизации существующих формальных и неформальных систем юридической помощи малообеспеченным слоям населения.

В ходе встречи госсекретарь Министерства юстиции Б.Баасандорж сказал, что из-за недостаточного бюджета Центра правовой помощи возможности для расширения доступа к деятельности ограничены.

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