В Индии число зараженных коронавирусом превысило 12 млн
- Азия и мир, общество
- 13:44, 29 марта 2021
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CentralAsia (CA) - В Индии количество зараженных коронавирусной инфекции превысило 12 миллионов. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
Так, по состоянию на 29 марта в Индии зарегистрировано 12 039 644 случая заражения коронавирусом, скончались 161 843 человека.
В мире по количеству зараженных Индия стоит на третьем месте после США и Бразилии.
Топ-5 стран по количеству случаев COVID-19
США — 30,2 млн
Бразилия — 12,5 млн
Индия — 12 млн
Франция — 4,6 млн
Россия — 4,4 млн.