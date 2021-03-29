В Индии число зараженных коронавирусом превысило 12 млн

CentralAsia (CA) - В Индии количество зараженных коронавирусной инфекции превысило 12 миллионов. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.



Так, по состоянию на 29 марта в Индии зарегистрировано 12 039 644 случая заражения коронавирусом, скончались 161 843 человека.



В мире по количеству зараженных Индия стоит на третьем месте после США и Бразилии.



Топ-5 стран по количеству случаев COVID-19



США — 30,2 млн



Бразилия — 12,5 млн



Индия — 12 млн



Франция — 4,6 млн



Россия — 4,4 млн.

