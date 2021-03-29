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  29 марта 2021
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В Индии число зараженных коронавирусом превысило 12 млн

CentralAsia (CA) -  В Индии количество зараженных коронавирусной инфекции превысило 12 миллионов. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Так, по состоянию на 29 марта в Индии зарегистрировано 12 039 644 случая заражения коронавирусом, скончались 161 843 человека.

В мире по количеству зараженных Индия стоит на третьем месте после США и Бразилии.

Топ-5 стран по количеству случаев COVID-19

США — 30,2 млн

Бразилия — 12,5 млн

Индия — 12 млн

Франция — 4,6 млн

Россия — 4,4 млн.

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