ВОЗ перечислила четыре сценария возникновения коронавируса

CentralAsia (CA) - Совместное расследование происхождения COVID-19, проведенное ВОЗ и Китаем, говорит о том, что передача вируса от летучих мышей человеку через другое животное является наиболее вероятной версией и что утечка из уханской лаборатории «крайне маловероятна». Об этом пишет Associated Press со ссылкой на доклад ВОЗ.



Агентство отмечает, что результаты исследования были в основном такими, как ожидалось, и оставили многие вопросы без ответа, но в отчете были подробно описаны аргументы, лежащие в основе выводов группы экспертов ВОЗ. Они предложили дальнейшие исследования во всех областях, кроме гипотезы лабораторной утечки.



Публикация отчета неоднократно откладывалась, что вызывает вопросы о том, пыталась ли китайская сторона исказить реальность.



Associated Press получил почти окончательную версию отчета от дипломата из Женевы. Было неясно, могут ли еще быть внесены изменения в отчет до его выпуска. Дипломат не хотел, чтобы назвали его имя, потому что у него не было полномочий распространять доклад до публикации.



Исследователи перечислили четыре сценария в порядке вероятности появления вируса SARS-CoV-2 (1 - передача вируса от летучих мышей человеку через какое-то другое животное; 2 - прямая передача от летучих мышей человеку; 3 - распространение вируса через пищевые продукты; 4 - утечка из лаборатории).



Во главе списка была передача через второе животное. Они оценили прямое распространение от летучих мышей к человеку как вероятное и заявили, что распространение через пищевые продукты возможно, но маловероятно.



Ближайший «родственник» вируса, вызывающего COVID-19, был обнаружен у летучих мышей, которые, как известно, переносят коронавирусы. Однако в отчете говорится, что «эволюционное расстояние между этими вирусами летучих мышей и SARS-CoV-2 оценивается в несколько десятилетий, что указывает на недостающее звено».



В докладе говорится, что очень похожие вирусы были обнаружены у ящеров, но также отмечено, что норки и кошки восприимчивы к вирусу COVID, что предполагает, что они тоже могут быть распространителями.



Отчет основан на посещении группы международных экспертов ВОЗ Уханя, китайского города, где впервые был обнаружен COVID-19.



В предварительном отчете не содержится окончательного ответа на вопрос, началась ли вспышка коронавируса на рынке морепродуктов в Ухане в декабре 2019 года, подчеркивает агентство.



Выявление других случаев заболевания COVID-19 до вспышки на рынке Хуанань позволяет предположить, что эпидемия могла начаться раньше декабря 2019 года.



«Поэтому в настоящее время нельзя сделать однозначного вывода о роли рынка Хуанань в происхождении вспышки или о том, как инфекция попала на рынок», - говорится в отчете.



Пандемия распространилась по всему миру, Китай обнаружил образцы вируса на упаковке замороженных продуктов, поступающих в страну, и, в некоторых случаях, отследил до них локальные вспышки.



В отчете говорится, что холодовая цепь, как известно, может быть движущей силой распространения вируса, но она не могла спровоцировать вспышку.