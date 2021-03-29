В России 8711 человек заразились коронавирусом за сутки

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 8711 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.



Новые случаи выявлены в 84 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1144 (13,1%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 4 528 543 случая (+0,19%) коронавирусной инфекции.



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 119,7 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 267 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 481 518 человек.