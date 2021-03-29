Число жертв коронавируса в России превысило 98 тысяч

CentralAsia (CA) - За последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 293 человека, передает оперативный штаб.



Так, большинство новых случаев смерти выявлено в Москве — 49 и Санкт-Петербурге — 30.



Общее количество жертв коронавируса в России достигло 98 033 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 4,5 млн человек, из них выздоровели — 4,1 млн, под медицинским наблюдением остаются 481 518 пациентов.

