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  29 марта 2021
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Число жертв коронавируса в России превысило 98 тысяч

CentralAsia (CA) -  За последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 293 человека, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти выявлено в Москве — 49 и Санкт-Петербурге — 30.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 98 033 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 4,5 млн человек, из них выздоровели — 4,1 млн, под медицинским наблюдением остаются 481 518 пациентов.

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