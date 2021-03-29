Вузы Ташкента переходят на дистанционное обучение

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане участились случаи заболевания коронавирусом. Высшие учебные заведения в связи с распространением заболевания переходят на дистанционное обучение. В трех районах Ташкента полностью закрыли школы.

По данным Министерства здравоохранения Узбекистана, за сутки опасным вирусом заразились 194 человека.

За последние три дня в стране было зафиксировано сразу два случая смерти от коронавируса. Это самый высокий официальный показатель смертности от коронавируса за текущий год.

Кроме того, увеличилось число пациентов, обращающихся в специальную больницу, созданную для больных коронавирусом в Зангиатинском районе Ташкентской области.

По словам главного врача больницы Анвара Хусанова, за последние несколько недель количество пациентов, поступающих в больницу за сутки, достигло 60 человек.

После выявления заболевших среди студентов и преподавателей восьми высших учебных заведений Ташкента, студентов этих вузов перевели на дистанционное обучение.

25 марта коронавируса выявили у четырех педагогов и у одного студента Государственной консерватории Узбекистана, а также у двух студентов Сингапурского института развития менеджмента в Ташкенте.

На сегодняшний день в Узбекистане на дистанционное обучение переведены студенты Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами, Университета Инха в Ташкенте, Ташкентского государственного транспортного университета, Ташкентского университета информационных технологий и Ташкентского финансового института.

Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в Узбекистане, в некоторых регионах продолжают проводить свадьбы и готовить сумаляк, собрав большое количество людей, забывая о необходимости ношения медицинской маски и не соблюдая социальную дистанцию.

Ранее Специальная республиканская комиссия решила принять с 1 апреля этого года ряд ограничительных мер для предотвращения вспышки эпидемиологической ситуации в Узбекистане из-за недавнего увеличения случаев заражения коронавирусом.

С 1 апреля решением комиссии на территории Узбекистана усиливается санитарно-эпидемиологический контроль за соблюдением санитарно-гигиенических правил при проведении свадеб, похорон и других семейных мероприятий и ограничивается число участников этих мероприятий до 100 человек.

Кроме того, при организации театральных, кино (кинотеатр) и концертных программ поручено обеспечить ношение масок зрителями и обслуживающим персоналом, посещающие места, где проходят представления.

С 24 марта в Ташкенте введено обязательное ношение маски в общественных местах, за ее отсутствие предусмотрены штрафы.

По состоянию на 28 марта 2021 года общее количество заболевших коронавирусом в Узбекистан составило 82340 человек.

Общее число погибших в стране на сегодняшний день составляет 626 человек.