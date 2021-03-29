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  29 марта 2021
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В отношении устроивших беспорядки в Ташкенте возбуждено уголовное дело
Продолжение: В Ташкенте прошли массовые беспорядки, названные пользователями соцсетей «митингом против ЛГБТ» (видео)Предыстория: В Ташкенте избили блогера, призывавшего отменить уголовное наказание за гомосексуализм

CentralAsia (UZ) -  В отношении участников акции, которые 28 марта в центре Ташкента напали на поклонников японского аниме и корейской поп-музыки, посчитав их активистами ЛГБТ, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД города Ташкента.

Накануне, 28 марта, примерно в 15.00 в центре Ташкента прошла акция протеста против активистов ЛГБТ. Видеозаписи произошедшего появились в социальных сетях. На них видно, как несколько десятков мужчин идут прямо по проезжей части перед Дворцом форумов и выкрикивают «Аллаху акбар!».

По данным ведомства, задержаны 12 участников акции. Мирабадское УКД ОВД возбудило в отношении них уголовное дело по части 2 статьи 277 («Хулиганство») Уголовного кодекса Узбекистана.

ГУВД сообщает, что 3-4 гражданина пытались избить парня по имени Т. С. и девушку по имени Б. Р., которых они посчитали активистами ЛГБТ.

«К этим гражданам присоединилось еще 20-25 лиц, которые сознательно нарушили правила поведения в обществе и совершили хулиганские действия», – говорится в сообщении. На видеозаписях видно, что участников акции было значительно больше.

Сотрудники ГУВД и Национальной гвардии, несшие службу в районе, вмешались и защитили двух молодых людей, не допустив нанесения их телесных повреждений, отмечается в сообщении.

«Благодаря совместным действиям сотрудников правоохранительных органов было предотвращено расширение конфликта и не допущены более тяжелые последствия», – сообщает ГУВД.

ГУВД подчеркивает, что «в данном конфликте не было разногласий религиозного характера».

Ранее сообщалось о том, что блогер Миразиз Базаров, планировавший провести 28 марта на проспекте Амира Темура в центре Ташкента очередное мероприятие для поклонников японского аниме и корейской поп-музыки, в тот вечер был избит группой неизвестных.

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