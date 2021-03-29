В Узбекистане наводнением смыло новый мост (видео)

CentralAsia (UZ) - 28 марта в некоторых районах Узбекистана из-за проливных дождей произошли ряд наводнений. По словам официальных лиц и пользователей социальных сетей, от наводнения больше всего пострадали районы Самаркандской области. В Навоийской области власти официально заявили, что «жертв и пострадавших нет».

В социальных сетях было много сообщений о разрушениях от наводнений в Каттакурганском, Пайарыкском, Пахтачинском и Кушрабатском районах Самаркандской области. В частности, были распространены фотографии, как из-за наводнения обрушился новый мост в Пахтачинском районе, который был введён в эксплуатацию на днях.

Эту информацию официально подтвердили в УП «Дорожное хозяйство Пахтачинского района». «Сильно повреждена одна из центральных улиц Пахтачинского района - мост между 12-13 км трассы 4 К 560 Болтали-Боголони-Зиёвуддин. Поэтому запрещено передвижение автомобилей и пешеходов по этому мосту», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Каттакурганском районе были затоплены дома в селах "Олтинсой", "Джарбоши" и "Мойбулак". Но пока официально не известно, сколько домов было затоплено и какой ущерб был нанесен наводнением.

Согласно сообщениям в социальных сетях, при наводнении в Каттакурганском районе водой также смыло автомобили.

Администрация Самаркандской области и МЧС пока не предоставили официальную информацию о наводнении.

Как сообщила 28 марта пресс-служба администрации Навоийской области, некоторые районы области были затоплены с 9:20 до 9:35 утра. «Никто не пострадал и не погиб во время наводнения», - говорится в сообщении.

Сообщается, что были затоплены более двух десятков дворов в Карманинском районе и 15 дворов в Хатырчинском районе, а на территории центрального фермерского рынка в Навои собралась вода.

В ликвидации последствий наводнения было задействовано 14 автомобилей и 72 сотрудника областного управления по чрезвычайным ситуациям и его территориальных подразделений.

Ранее 28 марта из-за проливных дождей в Бухаре были затоплены улицы и дома города. По данным Бухарского областного управления УЧС, пожарные и спасатели ликвидировали дождевую воду, скопившуюся на внутренних дорогах улиц Истиклол, Шохруд и М. Гафура в Бухаре.